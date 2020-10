von Horatio Gollin

Ab dem kommenden Frühjahr werden die Gäste des „Ristorante I Fratelli“ im Haus Salmegg in Rheinfelden im neuen Wintergarten bewirtet. Der alte Zeltanbau wurde schon abgerissen. Statt ihm will die Wohnbau Rheinfelden die filigrane Glaskonstruktion am denkmalgeschützten Gebäude errichten. Die Kosten liegen im siebenstelligen Bereich.

Wo bislang ein Zeltanbau stand, soll schon bald ein filigraner Wintergarten das Haus Salmegg zieren. | Bild: Horatio Gollin

„Wir schaffen mit dem Wintergarten eine wunderbare Atmosphäre für ein Baudenkmal unserer Stadt“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt zum ambitionierten Glasbau-Projekt in der „guten Stube der Stadt“. Eberhardt verwies darauf, dass im Haus Salmegg nicht nur die Freunde der gehobenen italienischen Küche auf ihre Kosten kommen, sondern das mehr als 200 Jahre alte Gebäude auch für standesamtliche Trauungen genutzt wird. Überregional bekannt sei es auch durch seine vom Kulturamt und dem Haus Salmegg Verein organisierten Ausstellungen.

Der bisherige Zeltanbau war eigentlich nur ein fast 20 Jahre bestehendes Provisorium, das nicht den denkmalschutzrechtlichen Vorstellungen entsprochen hatte. Eberhardt meinte, der neue Wintergarten werde „dem Charakter des Gebäudes“ gerecht und erfülle auch die Bedingungen des Denkmalschutzes. Der Zeltanbau wurde bereits abgerissen und die Arbeiten am Wintergarten vergangene Woche aufgenommen. Der Anbau soll zum Frühjahr 2021 fertiggestellt werden.

Aufwendige Arbeiten

„Wir lassen uns das etwas kosten. Das wird hochwertig und attraktiv“, meinte Markus Schwamm, Geschäftsführer der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft Rheinfelden, die Eigentümerin des Haus Salmegg ist. Die Kosten gehen in den siebenstelligen Bereich, da zusätzlich zum Wintergarten auch ein Sonnenschutz gebaut wird. Geld fließt auch für die Erneuerung der elektrischen Installationen und einen Neuanstrich der Fassade und der Fensterläden des Hauses Salmegg. Schließlich muss nach dem Abschluss der Arbeiten der Außenbereich wiederhergestellt werden. Die Umsetzung der denkmalschutzrechtlichen Anforderungen bedeutet einen zusätzlichen finanziellen Aufwand.

Wohnbau-Vertreter Schwamm meinte, dass der Wintergarten in der kälteren Jahreszeit deutlich länger als der Zeltanbau zur Bewirtung von Gästen genutzt werden könne, wenn nicht sogar über das ganze Jahr hinweg – ein klarer Vorteil für die Pächter des im Haus Salmegg seit vielen Jahren untergebrachten Restaurants. „Durch die Kombination mit einem modernen Bauelement wird unser Haus Salmegg nach der Sanierung noch einzigartiger sein als zuvor“, glaubt Schwamm.

Denkmalschutz

Seit 2019 hat die Wohnbau am Haus Salmegg schon verschiedene bau- und brandschutzrechtliche Maßnahmen im Einklang mit dem Denkmalschutz vorgenommen. Andreas Wallat vom Büro Wallat aus Lörrach hat die Planung des Wintergartens bezüglich des Denkmalschutzes und in der Abstimmung mit dem Landesdenkmalamt begleitet.

Filigrane Konstruktion

Die Idee war, den Wintergarten vom Gebäude zu lösen und freistehend zu errichten, um die Eigenständigkeit des Hauses Salmegg wieder herzustellen, erklärte Wallat. Die „filigrane Glaskonstruktion“ werde nur über einen schmalen Verbindungsgang mit dem Restaurant verbunden, sodass der Blick auf die historische Fassade mit den großen Bögen wieder frei ist. „Es war wichtig, dass keine Eingriffe in die historische Bausubstanz gemacht werden. Die Prachtfassade zum Rhein hin bleibt erhalten“, erklärte Wallat. Die Wirtsleute Dana und Raffaele Maio zeigten sich begeistert von der Maßnahme. Sie hofften auf eine schnelle Realisierung. Gerade in dieser schwierigen Zeit sei es wichtig, dass es mehr Platz für Gäste gibt, meinte der Wirt, da die Räume im „I Fratelli“ doch eher klein seien.