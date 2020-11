von sk

Ein Taxifahrer hat in der Nacht auf Samstag eine Kundin zum Friedrichplatz in Rheinfelden befördert. Da die Kundin bei der Sparkasse Geld abheben wollte, um die Fahrt zu bezahlen, ließ der Fahrer sie gegen 0.40 Uhr aussteigen und wendete. Dies nutzte die Frau aus und lief in unbekannte Richtung davon, heißt es im Polizeibericht. Die Frau soll auffällig exotisch gekleidet und zwischen 40 und 50 Jahre alt gewesen sein, dunkle Hautfarbe. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Rheinfelden (Telefon 07623/740 40) zu melden.

In Herten ist in der Bahnhofstraße am Freitagabend ein Motorroller entwendet worden. Der Täter fuhr laut Polizei mit dem Fahrzeug in Richtung Herten davon. Im Laufe der Nacht ist der Motorroller auf einem Radweg zwischen Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen gefunden worden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier, Telefon 07623/740 40, zu melden.