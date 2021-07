von Merle Heß

Frau Hinnah, wie war der erste Offene Jugendtreff in dieser Woche?

Ich komme und gehe, wann ich will: Das ist es, was einen Offenen Jugendtreff ausmacht. Seit eineinhalb Jahren war das jetzt nicht mehr möglich. Normalerweise haben wir unter der Woche 40 bis 50 Stammbesucher. Jetzt liegt die Kapazitätsgrenze bei 60 Personen – das schließt alle Anwesenden mit ein, nicht nur die Jugendlichen. Aber die Nachfrage ist groß. Beim ersten Treffen war es ein bisschen komisch. Man hatte sich lange nicht gesehen oder nur per Video. Viele Abläufe waren nicht mehr in der Routine drin. Aber es war ein sehr netter Abend. Wir haben gemerkt, wie sich die Stimmung mit der Zeit gebessert hat. Die Freude war außerordentlich. Man hatte einfach das Gefühl, dass wieder ein kleines Stück Normalität zurückkehrt.

Warum ist es so wichtig, dass es diesen Austausch im Jugendhaus gibt?

Der Offene Treff und andere niederschwellige Angebote sind dazu gedacht, Beziehungen zu den Jugendlichen aufzubauen, auf sie einzugehen und den Kontakt zu vertiefen. Wir unterstützen die Jugendlichen in einer Krise und fördern sie bei den verschiedensten Fragestellungen. Auch teilen wir natürlich freudige Erlebnisse mit ihnen. Sie sollen wissen, dass sie, wenn sie Probleme haben, zu uns kommen können. Dieses Angebot wurde gerade in der schwierigen Corona-Zeit von ganz vielen Jugendlichen, zu denen wir schon vor der Corona-Pandemie eine Beziehung aufgebaut hatten, wahrgenommen. Sie haben uns bei allen möglichen Fragen kontaktiert. Auch bieten wir den Jugendlichen einen Raum, wo sie jugendlich sein können – in einem geschützten Rahmen, ohne Drogen und Alkohol.

Gab es auch digitale Angebote?

Wir haben unsere gesamte Arbeit, bis auf Krisenfälle, digital gestaltet. Schon im ersten Lockdown haben wir die Arbeit in den sozialen Medien hochgefahren. Es gab zum Beispiel Kochangebote, Rezeptideen und Tipps für eine gesunde Ernährung. Der gesamte Nachtsport hat über Video stattgefunden. Auch der Offene Treff fand digital auf Instagram statt. Wir haben Videos zum Lernen und politischer Bildung zur Verfügung gestellt. Mit dem Landkreis Lörrach zusammen hatten wir auch ein großes Format – „Politik und Pizza“, ein lockerer Politik-Austausch. Es war natürlich ein riesiger Kraftakt, das zu stemmen. Aber es war ein Erfolg.

Kann denn das Digitale den persönlichen Kontakt ersetzen?

Nein, das Digitale konnte den Live-Austausch nicht ersetzten. Es war gut, um die Beziehungen zu halten. Und zum Teil war es auch besser, weil es niederschwelliger war, da man bei den Videokonferenzen die Kamera ausschalten konnte. Die Hürde, dass man als Neuling ins Jugendhaus kommen muss, wurde umgangen. Wir sind gespannt, ob die Jugendlichen, die bisher nur digital dabei waren, jetzt auch zum Offenen Treff kommen. Wenn es nochmal zu einem Lockdown kommen sollte, hoffe ich, dass man die Jugendlichen mitnimmt – sie haben schließlich die Maßnahmen mitgetragen, obwohl sie am meisten darunter gelitten haben.