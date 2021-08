von Heinz Vollmar

Die Bauarbeiten für die Kanalsanierung in der Bahnhofstraße in Herten sind in vollem Gang und werden am Ende mit rund 2,7 Millionen Euro zu Buche schlagen. Die Ortskanalisation war vor 61 Jahren schon einmal ein großes Thema für die damals noch eigenständige Gemeinde, wie ein historisches Dokument des ehemaligen Ratsschreibers Hubert Mehlin belegt.

Hubert Mehlin verfasste am 28. April 1960 einen Zeitungsartikel mit der Schlagzeile „Großbaustelle: Hauptsammler der Hertener Ortskanalisation“ und verwies auf das kostspieligste und umfangreichste Bauprojekt, das die Gemeinde Herten bis dahin jemals verwirklicht hat. Der Artikel fiel dieser Tage dem Hertener Landwirtschaftsmeister und Winzer Stefan Mehlin, dem Bruder des in diesem Jahr verstorbenen ehemaligen Ratsschreibers, in die Hände. Er hatte vor Jahren eine Mappe mit zahlreichen Zeitungsartikeln und Dokumenten von seinem Bruder aus der Zeit erhalten, als dieser noch als Ratsschreiber unter Bürgermeister Albert Rufle tätig war und die Zeitungsartikel auch selbst verfasst hat.

Aufgrund der aktuellen Bauarbeiten für die Kanalsanierung in der Bahnhofstraße kam ihm jetzt die Idee, sich noch einmal an den Bau der ersten Kanalisation für Herten zu erinnern. Den Ausführungen des damaligen Ratsschreibers folgend wurden bis zum Bau des ersten Hauptsammlers der Ortskanalisation Anfang der 60er Jahre das Regenwasser und die Haushaltsabwässer oberirdisch in die an verschiedenen Stellen angelegten Zisternen geleitet, wo sie versickern sollten. Bei langanhaltenden Regenfällen bestand jedoch immer die Gefahr von Überschwemmungen der Straßen und Höfe, so dass die Entwässerung insgesamt als äußerst mangelhaft bewertet wurde.

Weiter heißt es im Artikel von Hubert Mehlin, dass für den Bau des Hauptsammlers eine Bauzeit von vier bis fünf Monaten angenommen wurde. „Er stellte den ersten Bauabschnitt der das ganze Dorf umfassenden Entwässerungsanlage dar und führt vom Dorf zum Rhein.“

Dem Artikel ist weiter zu entnehmen, dass bei den Kanalarbeiten Schleuderbetonrohre mit einem maximalen Rohrdurchmesser von 1,30 Meter verwendet wurden, die auch unter der Bahnlinie hindurch in Richtung Rhein verlegt wurden.

„Um das im Hertener Loch gelegene Freibad nicht zu beinträchtigen, wurde die Einmündung der Leitung in den Rhein entgegen den ursprünglichen Plänen flussabwärts verlegt, wo die Abwässer vorerst ungeklärt in den Rhein geleitet wurden“, so Hubert Mehlin.

Dass die heutige Kläranlage erst später gebaut wurde, geht ebenfalls aus dem interessanten Zeitungsartikel von Hubert Mehlin hervor. So auch die Baukosten für den Hauptsammler, die mit 690.000 D-Mark beziffert wurden. Neben weiteren Details zur Bauausführung des ersten Abwasserkanals für Herten dokumentiert der historische Zeitungsartikel auch ein Stück Hertener Ortsgeschichte und deren rasante Bevölkerungsentwicklung.