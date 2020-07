von Thomas Loisl Mink

Die Streitigkeiten eines 26-Jährigen mit seinen Eltern rufen immer wieder die Polizei auf den Plan. Am 5. April 2019 habe der 26-Jährige auch die Beamten massiv angegriffen. Deshalb hat ihn das Amtsgericht Lörrach zu 1000 Euro Geldstrafe verurteilt.

Der Vorfall

Der Fall ereignete sich kurz nach 9 Uhr. Die Mutter rief die Polizei und sagte, der Sohn habe sie geschlagen, sei stark betrunken und drohe, jeden umzubringen, der die Wohnung betritt. Weil die Beamten den Sohn kannten, rief die Streife Kollegen mit Polizeihund dazu. Als diese eintrafen, betraten sie mit dem Schlüssel der Mutter die Wohnung und riefen nach dem Sohn. Dieser sei der Aufforderung der Polizisten, sich auf den Boden zu legen, nicht nachgekommen. Er habe herum geschrien, sei aggressiv gewesen und habe um sich geschlagen. Der Hund packte den 26-Jährigen am Arm und brachte ihn zu Boden, wo ihm die Beamten Handschellen anlegten.

Der Gewahrsam

Der 26-Jährige habe die Beamten beleidigt, sich dagegen gewehrt, dass man ihn ins Polizeiauto setzte, habe dort weiter beleidigt und versucht, einen Beamten zu beißen. Beim Rheinfelder Polizeirevier habe er sich geweigert, auszusteigen, beleidigt und gespuckt, um sich getreten und einen Polizisten am Knie getroffen. Man brachte ihn ins Zentrum für Psychiatrie Emmendingen, wo er bis 21. Juni blieb, sich aber gegen Behandlungen sträubte.

Die Sicht des Angeklagten

Vor Gericht sagte der 26-Jährige auf Anraten seines Anwalts nichts zu dem Vorfall. Gegenüber dem psychiatrischen Gutachter hatte er gesagt, er sei unter Schock gestanden, weil plötzlich Polizisten in der Wohnung standen und den Hund auf ihn losgelassen hätten. Außerdem hätten ihn die Beamten geschlagen. „So brutal zusammengeschlagen wurde ich noch nie in meinem Leben“, behauptete der Angeklagte.

Der Hintergrund

Vor Gericht machte der 26-Jährige einen lethargischen Eindruck, überlegte bei vielen Antworten länger. Er habe Mittlere Reife, aber keine Berufsausbildung, habe als Hilfsarbeiter gejobbt, überwiegend sei er arbeitslos und lebe bei seinen Eltern. Er wolle eine eigene Wohnung, aber bekomme keine. „Es kann nicht sein, dass ich mit 26 immer noch bei meinen Eltern bin“, sagte er dem Psychiater. Freunde habe er keine, zu Hause falle ihm die Decke auf den Kopf. Auf die Frage, ob er viel Alkohol trinke, zögerte er und sagte: „Nein!“

Die Aussagen der Eltern

Seine Mutter sagte, er habe vor diesem Vorfall wochenlang Bier getrunken. „Er beginnt zu schreien, wenn er trinkt, er verlangt mehr Geld, um mehr zu trinken“, sagte sie. Ansonsten versuchte sie, den Sohn in Schutz zu nehmen. Er habe sie nicht geschlagen und auch nicht gedroht, jemanden umzubringen, als man ihn ins Polizeiauto brachte, sei er ganz ruhig gewesen. Der Vater sagte, man schreie sich manchmal an, aber Streit gebe es keinen. Beide Eltern versuchten, den Sohn zu entlasten. Er aber sagte: „Was meine Eltern schon mit mir gemacht haben, das kann ich keinem erzählen.“ Während der Verhandlung redete er immer wieder in mürrischem Tonfall dazwischen.

Der psychische Zustand

Wenn er zurecht gewiesen wurde oder etwas gesagt wurde, das ihm nicht gefällt, sprang er kurz auf, rückte seine Hose zurecht und setzte sich wieder. Der psychiatrische Gutachter spricht von einer Lernbehinderung mit Verhaltensstörung und einem unterdurchschnittlichen kognitiven Leistungsniveau. Er sei eine selbstunsichere, kränkungsempfindliche und leicht erregbare Persönlichkeit. Bei Aufenthalten in der Psychiatrie sei Depression mit Suizidgefahr festgestellt worden. Der Angeklagte widersprach dem, auch der Gutachter hatte Zweifel. Er sagte, er setze die Selbstmorddrohung womöglich nur ein, um Ziele zu erreichen. Alkoholabhängig sei er vielleicht nicht, betreibe aber Alkoholmissbrauch.

Die Plädoyers und das Urteil

Die Staatsanwältin sah die Vorwürfe als erwiesen an und forderte eine Geldstrafe von 110 Tagessätzen à 10 Euro, der Verteidiger forderte einen Freispruch. Den Einsatz des Polizeihundes nannte er „vollkommen übertrieben“, der 26-Jährige sei schockiert gewesen, außerdem betrunken, weshalb er nicht gewusst habe, was er tue. Gegen eine nicht rechtmäßige Diensthandlung sei der Widerstand nicht strafbar. Das Gericht sah das anders und verurteilte den Angeklagten zu 100 Tagessätzen Geldstrafe. Außerdem will der Strafrichter eine rechtliche Betreuung anregen.