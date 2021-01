von Thomas Loisl Mink

Um die Situation ihres Pizza-Lieferdienstes zu verbessern, schien es einem Vater und seinem Sohn eine gute Idee zu sein, bei einem Konkurrenten einzubrechen. Doch das Amtsgericht Lörrach hat nun den Vater zu 17 Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung und den Sohn nach Jugendstrafrecht zu einer Geldauflage von 1500 Euro verurteilt.

Die Beute

In der Nacht auf den 17. Januar 2020 brachen sie laut Anklage in eine Pizzeria in der Rheinfelder Innenstadt ein und stahlen Kuverts mit 2900 Euro und Bedienungsgeldbeutel mit 2200 Euro Inhalt. Für ihre Entdeckung sorgten die Täter selbst. Wenige Wochen später, am 24. Februar 2020, brachen sie in dieselbe Pizzeria ein. Doch inzwischen hatte der Inhaber eine Videoüberwachung installiert. In den im Gerichtssaal gezeigten Videosequenzen ist zu sehen, wie sie um die Gaststätte herumschleichen und dann eindringen. Diesmal erbeuteten sie Bedienungsgeldbeutel mit 200 Euro, 200 Franken und 75 Euro Münzgeld. Um 3.09 Uhr kamen sie wieder und transportierten jede Menge Lebensmittel ab: Parmaschinken, Salami, Meeresfrüchte, Parmesankäse, Rinderhüfte und mehr im Wert von 2300 Euro.

Die Vorgeschichte

Der Inhaber der Pizzeria erkannte die Täter auf dem Video. Der Vater war sein ehemaliger Arbeitskollege, wie ein Polizist in der Verhandlung berichtete. Der 41-jährige Vater betreibt einen Pizza-Lieferservice im Landkreis Waldshut und war zeitlebens Pizzabäcker. Sein heute 21 Jahre alter Sohn betreibt seinen eigenen Pizza-Imbiss im Schweizer Kanton Aargau. Während der Sohn erst eine Vorstrafe hatte – er hatte mit einem Onkel zwei Fahrräder gestohlen – wies das Führungszeugnis des Vater 19 Einträge auf, darunter zahlreiche Diebstähle, aber auch Körperverletzungen. Er war auch bereits einmal zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren verurteilt worden.

Die Durchsuchungen

Bei den Hausdurchsuchungen fand man einen Teil der Lebensmittel, die teilweise verdorben waren, weil die Kühlkette unterbrochen war, sowie Bedienungsgeldbeutel, die der Wirt der bestohlenen Pizzeria aufgrund besonderer Merkmale eindeutig als seine identifizierte, wie der Polizist berichtete. Beim Vater brach die Polizei die Wohnungstür auf. Der 41-Jährige wollte über den Balkon fliehen. Die Schuhe, die er trug, ordnete die Polizei Spuren von den Tatorten weiterer Einbrüche im Landkreis Waldshut zu. Dort ist nun ein weiteres Strafverfahren anhängig. Beide Angeklagte gaben die Einbrüche in die Pizzeria von Anfang an zu.

Die Plädoyers

Dass der Vater den Sohn zum Einbrechen mitnimmt, fand die Staatsanwältin sehr irritierend, und auch, dass sie bei einem Bekannten einbrachen. Sie forderte für den Vater 20 Monate Freiheitsstrafe, die wegen der vielen Vorstrafen nicht zur Bewährung ausgesetzt werden könnten. Verteidiger Simon Jaeschke wies jedoch auf das frühe Geständnis hin und darauf, dass der Betrieb, den der Angeklagte sich aufgebaut hat, zugrunde gehen würde, müsste er ins Gefängnis. Er beantragte deshalb eine Bewährungsstrafe.

Das Urteil

Für den Sohn beantragte die Staatsanwältin eine Jugendstrafe zur Bewährung und Verteidiger Frank Berlanda sprach sich für die Verhängung von Auflagen und Weisungen aus. Das Jugendschöffengericht sah von einer Jugendstrafe ab und verurteilte den Sohn zur Zahlung von 1500 Euro. Gegen den Vater verhängte es eine Bewährungsstrafe von 17 Monaten. Als Bewährungsauflage muss auch er 1500 Euro zahlen. Außerdem wird der Wertersatz des Diebesguts, insgesamt 6800 Euro, von den Beiden eingezogen.