von Horatio Gollin

Trotz Corona-Pandemie gibt es weiter Leben im „Café Metamorphose“: Mit dem „Café Alleinerziehend“ ist ein neues Angebot des Familienzentrums Rheinfelden in dem Café gestartet. Mit Kooperationen hat Betreiberin Dorothee Rottmann bislang gute Erfahrungen gemacht. Langfristig soll die „Metamorphose“ von einem Verein betrieben werden.

Durch die Corona-Pandemie haben sich die Bedingungen für alleinerziehende Mütter und Väter nochmals verschärft, sagt Mechthild Käuflin-Lamott. In Rheinfelden fehle es zudem an Angeboten für diese spezielle Gruppe, die einen speziellen Beratungsbedarf haben. Typische Fragen, die sie umtreiben, sind etwa: Wie soll man damit umgehen, wenn ein Elternteil keinen Kontakt mehr zum Kind hält? Wie kann man den anderen Elternteil im System lebendig erhalten? Wie geht man mit dem Verlustschmerz der Kinder um?

In der zweiten Aprilwoche hat das Familienzentrum Rheinfelden im „Café Metamorphose“ ein neues Angebot für Alleinerziehende gestartet, während die „Metamorphose“ als gastronomischer Betrieb aufgrund der Corona-Pandemie noch geschlossen ist.

Die Idee zum „Café Alleinerziehend“ ist in der „Familienküche International“ entstanden – ein weiteres Angebot des Familienzentrums. Bis zu 30 Menschen trafen sich immer mittwochs zum gemeinsamen Essen, das von ein oder zwei Familien gekocht wurde, erklärt Esther Reimann-Liehr, die die „Familienküche International“ betreut: „Dabei ist aufgefallen, dass es immer mehr alleinerziehende Frauen mit Migrationshintergrund gibt.“

Beim Kochen war aber nicht die nötige Zeit, um auf die Fragen der Frauen einzugehen, sodass die Idee entstand, ein Café für Alleinerziehende zu initiieren. Seitens der Stadtverwaltung wurde im Rahmen des Wertejahrs ein Zuschuss gewährt und Käuflin-Lamott konnte als Angebotsleiterin gewonnen werden.

„Trotz städtischer Mittelkürzungen engagiert sich das Familienzentrum sozial in der Corona-Pandemie“, lobt Dorothee Rottmann, Betreiberin der „Metamorphose“. Zweimal hat das „Café Alleinerziehend“ schon stattgefunden. Aufgrund der Pandemie dürfen derzeit nur fünf Personen kommen und die Kontaktdaten müssen aufbewahrt werden.

„Unser Ziel ist aber ein niederschwelliges Angebot ohne Anmeldung“, sagt Käuflin-Lamott. Das neue Angebot muss sich noch etablieren, wovon aber Käuflin-Lamott und Reimann-Liehr überzeugt sind. Die Finanzierung über das Wertejahr hinaus muss noch auf die Beine gestellt werden, worum sich das Familienzentrum mit Anträgen bei Stiftungen bemüht, aber auch Sponsoren wären willkommen.

Es ist nach wie vor die Idee, dass der Betrieb der „Metamorphose“ in einen Verein überführt werden soll. Durch die Corona-Pandemie wurden die Pläne dazu ausgebremst, jedoch standen schon zahlreiche Ideen im Raum wie monatliche Spielabende, Handarbeitstreffen oder Kunsthandwerk-Workshops. Zunächst soll das Café aber wieder öffnen, sobald die Bestimmungen das zulassen. Rottmann visiert dafür den Donnerstag an, wo im Anschluss an die Familienküche International der Cafébetrieb fortgesetzt werden könnte. Auch ein Unverpackt-Laden mit einem kleinen Angebot um Müsli, Mehl, Linsen und Tee soll dann an den Start gehen.

Infos: Das „Café Alleinerziehend“ findet mittwochs von 14.30 bis 16 Uhr im „Café Metamorphose“, Hebelstraße 23, statt. Unverbindliche Anmeldung per E-Mail (info@familienzentrum-rheinfelden.de).