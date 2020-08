von Petra Wunderle

Die alte Schule in Adelhausen existiert nicht mehr. In der vergangenen Woche rollte der Bagger an und sie wurde abgerissen. Das Wohnhaus, in dem einst die Lehrer der Dinkelbergschule mit ihren Familien wohnten, bleibt weiterhin bestehen.

Anfang der 1960er Jahre wurde die Schule in Adelhausen gebaut, die Kosten lagen bei 460.000 D-Mark, es gab einen Zuschuss in Höhe von 200.000 D-Mark. Das Schulgebäude verfügte über eine Nutzfläche von 620 Quadratmetern. Adelhausener Bürger mussten viel Eigenleistung erbringen, damit ein für damalige Verhältnisse modernes Schulgebäude entstehen konnte. Die Adelhausener Dorfschule gehörte dann zur Dinkelbergschule, sie war eine Außenstelle von Minseln, und sie hat bei den Schülern auf dem Dinkelberg einen überaus guten Ruf genossen.

Die Einführung der Werkrealschule war der Anfang vom Ende und im Jahr 2006 kam der große Knall: Die Schule in Adelhausen wurde zum Jahresende geschlossen. Seither wurden zahlreiche Versuche unternommen, das Gebäude wieder zu nutzen. Die Adelhausener Schule war Gegenstand zahlreicher Sitzungen. Das Gebäude wurde zwischendurch ohne Erfolg auch zum Verkauf angeboten. Ende 2014 gab es zwar einen Interessenten, doch dieser sagte ein Jahr später ab. Die baulichen Mängel waren inzwischen so groß, dass das Thema Abriss an erster Stelle stand. Der wurde nun durch eine Fachfirma vorgenommen. Auf dem freien Areal soll ein Dorfzentrum entstehen.