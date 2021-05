von Leony Stabla

Auch wenn viele Angebote des Familienzentrums Rheinfelden brach liegen, schmälert die Corona-Krise nicht den Ideenreichtum des Vereins. Bald aber vielleicht den Geldbeutel, so das Resümee der Hauptversammlung, die teils als Präsenz-, teils als Online-Veranstaltung stattfand. Die Stadt möchte den Fördervertrag um zehn Prozent kürzen, was Auswirkungen auf die Arbeit des Vereins hätte.

Der Verein Wahlen Die Vorstandsmitglieder Wibke Rombach, Stefan Heinzel und Fritz Grässlin wurden wiedergewählt. Leonie Donner wurde 2020 für zwei Jahre gewählt. Mitglieder 192

Alle Mitarbeiter brächten sich derzeit kreativ ein, um möglich zu machen, was unter den derzeitigen Umständen möglich ist, sagte Geschäftsleiterin Birgitt Kiefer. Deshalb habe man auch vergangenes Jahr viele Ziele verwirklichen und neue, an die Krise angepasste Angebote schaffen können. So wurde beispielsweise die Rikscha „Charly“ für das Projekt „Radeln ohne Alter“ angeschafft und die Idee der Familienküche in Kooperation mit dem Café „Metamorphose“ umgesetzt. Besonders erfreulich war die Eröffnung des neuen Standorts „Alte Apotheke“ in Grenzach, der den Treff in Wyhlen nun deutlich entlastet.

Stark angestiegen sei allerdings „die Arbeit hinter der Arbeit“, besonders für Vorstandsmitglied und Schatzmeister Stefan Heinzel, der sich auch um die IT des Vereins kümmert. Durch die Verlagerung vieler Angebote, zum Beispiel des Babycafés oder der Qualifizierung zur Kindertagepflegeperson, in den Online-Bereich, sei das Arbeitspensum derart gestiegen, dass Heinzel seinen Posten als Schatzmeister nach der Entlastung an Wibke Rombach übergab.

Die finanzielle Situation des Familienzentrums Rheinfelden sei geordnet, für das nächste Jahr müsse man aber mit Einbußen rechnen. Denn die Stadt Rheinfelden plant, den Fördervertrag für den Treff um zehn Prozent zu kürzen, was ein starker finanzieller Einschnitt für den Verein wäre. „Es ist immer schwer, den Wert sozialer Arbeit in Zahlen auszudrücken“, so Kiefer. „Konkret müsste aber bei einer derartigen Kürzung ein komplettes Nachmittagsangebot wegfallen.“

Gerade in der jetzigen unsicheren Situation sei die Arbeit des Vereins aber enorm wichtig. „Unsere Arbeit ist eine Investition in die Zukunft“, formulierte sie und ergänzte, dass dies auch die aktuelle Sozialraumanalyse ergeben hätte. Kiefer erinnert sich an ein Treffen mit einer Besucherin und ihrem neun Monate alten Baby, das noch nie einem anderen gleichaltrigen Kind begegnet sei. Jetzt sei es wichtig, mehr statt weniger Orte der Begegnung zu schaffen. Besonders in Zeiten, in denen Familien jede Form der Unterstützung bräuchten und manche Gesellschaftsgruppen, wie zum Beispiel die Alleinerziehenden, stark litten, plane der Verein eher mehr als weniger.

So habe man sich für 2021 auch einiges vorgenommen, wie zum Beispiel den ersten Qualifikationskurs zur Kindertagespflegeperson mit 300 Unterrichtseinheiten statt bisher 160, den Start eines Alleinerziehendencafés, die Erweiterung des Projektes „Radeln ohne Alter“ nach Grenzach-Wyhlen oder das Schaffen eines Kochbuchs. Allgemein möchte man sich noch mehr mit den Themen Kinder- und Familienarmut, Kinderrechte und Geschlechtergerechtigkeit auseinandersetzen und auch unter Pandemiebedingungen nach kreativen Lösungen und Möglichkeiten suchen. Und der Verein hofft, dass die Stadt ihre Pläne der Kürzung nicht umsetzt.