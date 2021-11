von Horatio Gollin

Bei Bauvorhaben werden in einem landschaftspflegerischen Begleitplan die Eingriffsflächen nach ihrer Bedeutung für die Natur und Landschaft mehrstufig bewertet, erklärt Heike Spannagel, Pressesprecherin Regierungspräsidium Freiburg. Je höher die Bewertung der Eingriffsflächen ausfällt, desto mehr Ausgleich muss in Flächenumfang und Qualität der Ausgleichsmaßnahme erbracht werden. Der Ausgleich an sich ist nicht schwierig umzusetzen, in der Regel sind der Erwerb oder die Sicherung von Ausgleichsflächen das größte Hindernis.

Abstimmung bei Ausgleichsmaßnahmen

„Bei ökologischen Maßnahmen können nur jene Flächen enteignet werden, die nachweislich aus Artenschutzgründen erforderlich sind. Bei allen anderen Ausgleichsmaßnahmen müssen beim Scheitern des Grunderwerbs neue Ausgleichsmaßnahmen gesucht werden“, so Spannagel. Die Ausgleichsmaßnahmen müssen mit den betroffenen sogenannten Trägern öffentlicher Belange – etwa den zuständigen Naturschutzbehörden – abgestimmt werden.

Hochrhein/Waldshut-Tiengen Fundtiere, Schutzgebühren und Finanzen: Einblicke in die Aufgaben eines Tierheims Das könnte Sie auch interessieren

Mit Artikel 16 des Bundesnaturschutzgesetzes hat der Gesetzgeber die Möglichkeit eröffnet, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege auch ohne konkreten Bauvorhabenbezug durchzuführen. Diese können dann nach der Ökokontoverordnung des Bundeslandes bewertet werden, erklärt Jan-Philipp Strobel, Manager Interne Kommunikation der Autobahn GmbH des Bundes. Die Verordnung lege eine Reihe von Maßnahmen wie die Aufwertung von Biotopen, die Verbesserung von Bodenfunktion und Wasserhaushalt oder die Förderung seltener Arten fest und bewerte diese mit Ökopunkten. Diese können auf einem beim Landratsamt geführten Ökokonto verbucht und bei späteren Eingriffen zum Ausgleich verwendet werden. Ökopunkte sind mittlerweile auch handelbar und können an Bauherren verkauft werden.

Die Serie Hochwasser, Hitzewellen, schmelzende Gletscher: Wir müssen unser Klima schützen, und zwar auch vor der eigenen Haustür. In einer Serie schauen wir uns daher an, was man vor Ort tun kann – und wie sinnvoll die verschiedenen Maßnahmen sind. Beim Weiterbau der Autobahn A98 und dem Bau der B 34 neu wird die Versieglung von Flächen ökologisch ausgeglichen.

Beim Weiterbau der A 98.5 werden keine Maßnahmen über das Ökokonto abgebildet, erklärt Strobel. Für den Abschnitt A 98.4 gab es diese Möglichkeit Ende der 1980er Jahre noch gar nicht. Beim Weiterbau im Abschnitt A 98.5 sind vor allem Waldflächen betroffen, die durch Aufforstung an anderer Stelle und durch den Verzicht auf Baumernten in einem bestimmten Waldgebiet ausgeglichen werden.

Rheinfelden Mehr als 500 Menschen haben sich beim Start der landkreisweiten Impfkampagne in Rheinfelden impfen lassen Das könnte Sie auch interessieren

Im Abschnitt A 98.4 fielen durch Einschnitte in Gesteinsformationen und den Bau des Nollinger Bergtunnels große Erd- und Gesteinsmassen an, die auf der ehemaligen Deponie Waidhof abgelagert wurden. „Dort wurden wiederum unterschiedliche neue Lebensräume wie Magerrasen und Eidechsen-Habitate hergestellt“, erklärt Jan-Philipp Strobel. Die Ausgleichsmaßnahmen sind breit gefächert und umfassen Waldumwandlungen, Gehölzpflanzungen, Böschungsbegrünungen, Maßnahmen an Gewässern und Ufern sowie auf Flächen mit natürlich nachwachsenden Pflanzen. „Da überwiegend in bestehende Waldhabitate eingegriffen wird, sind die Bewohner des Waldes auch die Hauptbetroffenen“, sagt Strobel. Tierarten wie Fledermäuse, Vögel, Zauneidechsen und Amphibien wie die Gelbbauchunke sind geschützt und fallen unter das europäische Artenschutzregime, weshalb besondere Maßnahmen für sie zu ergreifen sind. Etwa für den Dohlenkrebs wurden besondere Maßnahmen am Holzmattbach inklusive des Fischteichs und an einem Kaltluftweiher durchgeführt, zudem findet ein Monitoring zum Erhalt der Population statt. Durch komplexe Pflegemaßnahmen werden zwei ehemalige Tongruben auf den Abbauflächen bei Lörrach und Kandern als besondere Lebensräume seltener Amphibienarten und Vogelarten erhalten.

Rheinfelden Klimaschutz hat viele Gesichter Das könnte Sie auch interessieren

Auch für den Bau der neuen B 34 werden nicht Ökopunkte eingesetzt, sondern vor Ort Ausgleichsmaßnahmen vorgenommen. „Die Ausgleichsflächen befinden sich in unmittelbarer Umgebung zum Eingriff auf Gemarkung Wyhlen zwischen B 34 neu und Rhein“, sagt Spannagel. Sie führt an, dass etwa für den Steinkauz 23 Hektar Ausgleichsflächen ausgewiesen wurden, die überwiegend als kurzrasiges Grünland zu bewirtschaften sind. Die Flächen wurden mit einem Eintrag im Grundbuch gesichert und werden über Pflegeverträge bewirtschaftet, das heißt zum Beispiel von Landwirten unterhalten oder von Pferden, Rindern und Schafen beweidet. Zur Förderung seltener Heuschrecken, Bienen, Schmetterlingen,Vögeln und Fledermäusen wurden im Rahmen des Baus der B34 neu Brachflächen und Streuobstwiesen angelegt, die ebenfalls von Landwirten gepflegt werden.