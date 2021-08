von Leony Stabla

Ein ganz besonderes Ferienprogramm boten Reitpädagogin Johanna Ayanpeju und Theaterpädagogin Sabine-Annette Müller auf dem Hargethof. Erstmals schufen sie gemeinsam mit den Kindern ein Theater zu Pferde, das dann vor Eltern und anderen Interessierten aufgeführt wurde.

Laufenburg Puppenspielerin Susanne End zieht Kinder mit ihrem Puppentheater aus dem Koffer in Bann Das könnte Sie auch interessieren

„Von Anfang bis Ende selbst gemacht“ war das Motto des achttägigen Events. Dies begann schon bei dem Stück, das Sabine-Annette Müller mit ihrem Mann geschrieben hat. Es spielt im frühen Mittelalter, als die „Fabelwelt noch in Ordnung war“, so Johanna Ayanpeju in ihrer Anmoderation, und neben Rittern und Gauklern treten auch Feen, ein Werwolf und Zauberer auf. Selbstverständlich durften auch ein Drache und ein Einhorn nicht fehlen. Als Königin Rihanna stirbt, legt sie fest, dass nur derjenige nach ihr den Thron besteigen darf, der es schafft, die sieben Prüfungen, die im weißen Buch von Rederick stehen, zu bestehen. Viele versuchen ihr Glück, wie zum Beispiel die Ritter Plattnase und Schweinepo, doch nur die Prinzessinnen Gwendolyn und Xhana schaffen es mit Zusammenhalt, Güte und Hilfsbereitschaft, ans Ziel zu kommen. Und so erhält das Land gleich zwei neue Königinnen.

Wehr So verwandelt sich die Mediathek in einen großen Abenteuerspielplatz Das könnte Sie auch interessieren

14 Kinder verschiedenen Alters stellten sich dieser Aufgabe, womit das Angebot nicht vollständig ausgebucht, jedoch gut besucht war. Tagelang bastelten die Teilnehmer Bühnenbilder, Requisiten und Kostüme, probten, sangen und übten Tricks. Die Zeit habe knapp gereicht, sagt Ayanpeju, beim nächsten Mal würde sie aber eher auf ein Ganztagsprogramm setzen, räumt sie ein. Auch wenn es für die Kinder anfangs schwierig war, das große Ganze im Blick zu haben, wie Müller erklärt, da zu Beginn nur einzelne Szenen geprobt wurden, hat sich die Mühe definitiv gelohnt. Das Stück kam bei den Zuschauern sehr gut an, nicht zuletzt, weil es so liebevoll umgesetzt wurde.

Rheinfelden/CH Der Verein Natur- und Vogelschutz Rheinfelden verabschiedet die Störche in ihr Winterquartier Das könnte Sie auch interessieren

Jeder habe für sich einen Schritt nach vorne gemacht, so Müller. Während für die eine das Theaterspielen die große Herausforderung war, weil sie schon reiten konnte, traute sich ein anderer zuerst nicht zu singen. Wieder andere standen anfangs vor dem großen Problem, wie man so ein großes Pferd besteigt. Auch Müller selbst hat sich mit dem Projekt ihrer eigenen Angst vor Pferden gestellt, gibt sie zu. Die Idee zur Zusammenarbeit bei einem Theater zu Pferde geisterte Ayanpeju schon länger im Kopf herum, dieses Jahr sei nun der richtige Zeitpunkt gekommen, da Müller pandemiebedingt nicht in ihrem Beruf arbeiten konnte und ausreichend Zeit für die Vorbereitung gewesen sei.

Rheinfelden „Abschalten, was nicht gebraucht wird“: Was gut fürs Klima ist, wissen Werner Wohner und Michael Schwarz Das könnte Sie auch interessieren

Auch wenn das Projekt viel Zeit gekostet habe, sind sich beide Frauen einig, dass dies nicht das letzte Mal gewesen sein soll. Leider ist bisher noch unklar, wo es stattfinden könnte, denn der Hargethof steht nicht mehr dafür zur Verfügung. „Die Kinder des Bauern, von dem ich den Hof gepachtet habe, möchten ihn künftig selbst bewirtschaften“, erzählt Ayanpeju. Deshalb sucht sie nach einer Alternative – irgendwo zwischen Wehr und Lörrach und mit Platz für mehr als 30 Pferde. Wer etwas weiß, kann sich bei ihr melden (Kontakt: Johanna Ayanpeju, Telefon 0157/37522513).