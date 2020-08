von Thomas Loisl Mink

Laut Angaben der Polizei wächst die Zahl der Rennfahrer. Vergangenen Samstag ist in Dresden ein sechsjähriges Kind von einem Raser, mutmaßlich bei einem illegalen Rennen, zu Tode gefahren worden. Auch in Rheinfelden gibt es eine Raserszene. Jetzt wurde am Amtsgericht Lörrach ein 22-Jähriger wegen Teilnahme an einem verbotenen Rennen zu 1200 Euro Geldstrafe und acht Monaten Führerscheinentzug verurteilt.

Rheinfelden Rheinbrückstraße mutiert nachts zu einer Rennstrecke Das könnte Sie auch interessieren

Nach mehreren Beschwerde von Anwohnern wegen zu schnellen Fahrens und Posern, die mit ihren Autos Lärm machen, sowie einem schweren Unfall, machte die Polizei am 20. Juli 2019 mit einem Zivilfahrzeug gezielt Jagd auf solche Fahrer. Wie ein Polizeibeamter vor Gericht berichtete, gab es schon ein You-Tube-Video eines Anwohners, auf dem ein Audi TT und ein Audi S3 mit überhöhter Geschwindigkeit zu sehen waren.

Starke Beschleunigung

Wie es der Zufall wollte, fielen genau diese beiden Fahrzeuge der Zivilstreife an diesem Abend auf, und zwar an der Salmegg-Tiefgarage, wo sich die Raserszene trifft. Die beiden Fahrzeuge seien nebeneinander gestanden, die Fahrer hätten sich durch die Seitenfenster unterhalten. Dann sei der TT stark beschleunigend die Rheinbrückstraße hoch gefahren, der S3 hinterher.

Die Verfolgung

Die Polizei nahm die Verfolgung auf, über die Basler Straße in die Friedrichstraße. Hier hielten sich die Audis noch an die vorgeschriebene Geschwindigkeit, doch sie hätten mehrmals stark abgebremst und dann stark beschleunigt und den Motor aufheulen lassen, berichtete der Polizist. Ab der Aral-Tankstelle gab der TT Gas, der S3 folgte. „Wir hatten kaum eine Chance, hinterher zu kommen“, sagte der Polizist. Das Polizeiauto, das die Beiden verfolgte, sei 94 Stundenkilometer schnell gewesen, sagte er. Nach Abzug doppelter Toleranz ging die Staatsanwaltschaft bei den Audis von mindestens 78 Stundenkilometern aus. Dabei fuhr der S3 einmal auf die Gegenfahrbahn und schloss ein wenig zum TT auf.

Mit quietschenden Reifen in die Tempo-30-Zone

Schließlich seien die Beiden mit quietschenden Reifen nach rechts in die Untere Kanalstraße abgebogen, wo sie in der Tempo-30-Zone ebenfalls mit mindestens 78 Stundenkilometern rasten. Nun schaltete die Polizei das Blaulicht ein und veranlasste die Beiden zum Anhalten. Der 22-Jährige, der jetzt vor Gericht stand und den S3 gelenkt hatte, habe sich geweigert, seinen Motor auszuschalten und gemeint, die Polizei könne ihm eh nichts, berichtete der Polizeibeamte.

Die Aussage des Angeklagten

Vor Gericht gab sich der 22-Jährige, der Auszubildender in einem Industrieberuf ist, kleinlaut. Sie hätten sich an diesem Abend getroffen und überlegt, was sie machen, aber kein Wettrennen vereinbart, sagte er. „Ich bin ab und zu mal schnell gefahren, aber ich habe niemanden gefährdet“, sagte er. Er gab auch zu, an diesem Abend ab der Tankstelle etwa 80 Stundenkilometer gefahren zu sein. Aber den Motor aufheulen zu lassen, das brauche er nicht, behauptete er. Den S3 hat er inzwischen nicht mehr, er fährt jetzt ein normal motorisiertes Auto. Indessen hat der 22-Jährige in der Vergangenheit schon einmal 1200 Euro Bußgeld bezahlt und für drei Monate den Führerschein abgegeben, weil er auf der Autobahn 99 Stundenkilometer schneller als erlaubt gefahren ist. Und der Polizist berichtete, die beiden Audis seien früher schon auf dem Tutti-Kiesi-Parkplatz aufgefallen, wo sie Kreise gedreht hätten.

Die Rechtslage

Seit 2017 sind illegale Autorennen, ob gegen Gegner oder gegen die Stoppuhr, keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat. Der damals neu erlassene Paragraf 315d des Strafgesetzbuches sieht dafür Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren vor, wenn niemand gefährdet wird. Wer Leib oder Leben eines anderen Menschen oder Sachen von bedeutendem Wert gefährdet, muss mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren rechnen. Und verursacht der illegale Rennfahrer den Tod oder eine schwere Gesundheitsschädigung eines anderen Menschen, so handelt es sich um ein Verbrechen, das mit mindestens einem Jahr und bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe bestraft wird.

Die Staatsanwaltschaft

Die Staatsanwältin sagte, die ganzen Umstände sprechen für ein illegales Rennen: die Absprache, das hintereinander herfahren, das Fahren des 22-Jährigen auf der linken Spur. Sie forderte eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen von je 30 Euro und zehn Monate Führerscheinentzug.

Die Verteidigung

Verteidiger Ludwig Limberger nannte Autorennen „katastrophal“, aber in diesem Fall lägen keine Anhaltspunkte dafür vor. Ob die Beiden ein Rennen verabredet hätten, sei nicht erwiesen, und den ersten Kilometer seien sie nicht zu schnell gefahren. So sei lediglich ein Bußgeld wegen zu schnellen Fahrens und Verstoßes gegen das Rechtsfahrgebot fällig, meinte er.

Das Urteil

Das Gericht sah das anders und verurteilte den 22-Jährigen wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens zu 40 Tagessätzen von je 30 Euro und acht Monaten Führerscheinentzug. „Wenn man auf 80 Stundenkilometer beschleunigt, und es läuft einer auf die Straße, hat man das nicht mehr im Griff. Durch so etwas schafft man Gefährdung, dass muss Ihnen klar sein“, sagte Richter Axel Frick. Der Verteidiger kündigte an, gegen das Urteil Berufung einzulegen. Gegen den Fahrer des Audi TT hat die Staatsanwaltschaft ebenfalls Anklage erhoben, die Verhandlung steht noch aus.