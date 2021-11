von Horatio Gollin

Louis, dir wird der Schüler-Landespreis für Heimatforschung verliehen. Wie kommt es dazu?

Die bisherige Bürgermeisterin Diana Stöcker hat mich auf den Landespreis aufmerksam gemacht und mir dazu auch ein Empfehlungsschreiben geschrieben. Dann hab ich meine ganzen Unterlagen wie Zeitungsartikel, Radio- und Fernsehinterviews auf einen USB-Stick gepackt und alles zusammen mit dem Bewerbungsformular nach Stuttgart geschickt. Ich habe lange Zeit nichts gehört und hatte schon vergessen, dass ich mich da beworben habe, bis ich dann an einem Freitag, als ich gearbeitet habe, eine E-Mail bekommen habe, dass ich ausgewählt wurde.

Zur Person Louis Hulin ist 15 Jahre alt und besucht die Klasse 10a auf der Gertrud-Luckner-Realschule. Hulin wohnt in Rheinfelden. Der 15-Jährige bekommt vom Landesministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst den Schüler-Landespreis für Heimatforschung verliehen.

Aus welchem Grund hat man dich ausgewählt?

Weil ich mich für die Heimatforschung in Rheinfelden mit der Facebook-Gruppe Rheinfelden Früher – Heute stark gemacht habe. Aber auch meine Mitwirkung beim Schauraum des Kulturamtes, wo ich einer von 15 Interviewten bin und über meine Familiengeschichte und den Bezug zur Heimat erzähle, sowie die Einrichtung des Stammtisches zur Stadtgeschichte haben eine Rolle gespielt.

Louis Hulin | Bild: Horatio Gollin

Wann ist die Preisverleihung und was erwartet dich dort?

Die Preisverleihung ist am 19. November in Radolfzell. Dort bekomme ich ein Preisgeld und eine Urkunde. Ich glaube, die Preisverleihung nimmt die Wissenschaftsministerin Theresia Bauer vor. Die Verleihung findet in einer Halle statt, aber von meiner Familie dürfen maximal fünf Personen mitkommen. Die Verleihung wird voraussichtlich auch auf Youtube gestreamt. Auf der Verleihung wird auch zum ersten Mal das Videoporträt gezeigt, welches ein Filmteam aus Tübingen am letzten Montag von mir gedreht hat.

Zum Stammtisch Der nächste Stadtgeschichte-Stammtisch findet am 27. November ab 18.30 Uhr im Restaurant „Dionysos“ in der Karlstraße statt. Wegen Corona ist die Teilnehmerzahl auf 25 Personen beschränkt. Die Anmeldung ist per E-Mail möglich (louishulin@gmx.de) oder bei der Facebook-Gruppe Rheinfelden Früher – Heute.

Was hat dich bewegt, eine Facebook-Gruppe zur Stadtgeschichte zu initiieren?

Das war eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Ich habe mir 2019 einen Facebook-Account zugelegt, um mit Leuten in Kontakt zu bleiben, aber gar nicht mit dem Hintergrund, eine Facebook-Gruppe zu starten. Eigentlich war mein Opa der Auslöser, weil er mich für die Stadtgeschichte erwärmt hat. Er hat mir alte Fotos von Rheinfelden gezeigt. Ich wollte ihm eine Freude bereiten, indem ich mit der Facebook-Gruppe geschaut habe, ob es noch andere Leute gibt, die sich für die Stadtgeschichte interessieren und alte Fotos haben. Das hat mich dann dazu gebracht, mich mit der Stadtgeschichte auseinanderzusetzen. Anfangs habe ich nicht gedacht, dass es 100 Mitglieder werden, aber mittlerweile sind es schon über 1700.

Was passiert auf der Facebook-Seite?

Die Seite ist so aufgebaut, dass Menschen ins Diskutieren kommen können. Wenn irgendeine Frage auftaucht, findet ganz schnell Interaktion statt. Da werden Erinnerungen wach und ausgetauscht. Ich habe die Seite so gestaltet, dass jeder Ortsteil einen eigenen Unterordner hat, um es ein bisschen übersichtlicher zu gestalten, wenn jemand beispielsweise gezielt nach Karsau oder Minseln sucht. Manchmal passiert weniger in der Gruppe, und dann gibt es Zeiten, wo die Seite richtig lebendig ist. Ich glaube, die Hauptsaison ist der Winter, weil da viele daheim sind und in ihre Archive schauen. Oder natürlich, wenn etwas Spannendes passiert wie jetzt der Abriss des Teelädeles. Dazu waren ganz schnell 20 Beiträge auf der Seite und der ganze Abriss wurde dokumentiert.

Wie geht es mit der Facebook-Gruppe weiter?

Ich möchte die Seite noch ausbauen, aber dazu muss ich mir erst noch Gedanken machen und kann jetzt noch nicht viel Konkretes sagen. Ich möchte etwa, wenn etwas Spannendes wie der Teelädeleabriss passiert, vor Ort einen Livestream machen, sodass die Community aktiv bleibt. Ich möchte auch den Stadtgeschichte-Stammtisch wieder beleben. Da ist ein Treffen im November geplant.