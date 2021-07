von Heinz Vollmar

Der Ortschaftsrat Eichsel will in Bezug auf den Erhalt der Grundschule mehr Eigeninitiative entwickeln und fordert von der Stadt Rheinfelden, dass zunächst alle weiteren Planungen, Kostenberechnungen und auch die pädagogischen Konzepte vom Ortschaftsrat abgesegnet werden sollen. Erst dann dürfe der Gemeinderat über den Erhalt oder den Nichterhalt der Eichsler Grundschule abstimmen.

In entsprechender Weise äußerte sich der Ortschaftsrat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch. Dass es im Ortschaftsrat und in der Bürgerschaft nach wie vor „rumort“, wenn es um den Erhalt der Schule geht, machten in der Sitzung die Ortschaftsräte Gunter Hildebrand (FW) und Edith Brodbeck (SPD) deutlich. Beide befürchteten, dass der Gemeinderat schon bald über den Verbleib der Schule entscheiden könnte, ohne zuvor den Ortschaftsrat über die Weiterentwicklung des Gesamtprojektplans informiert zu haben.

Einen entsprechenden Beschluss faste der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am 19. Mai bereits. Darin heißt es, dass der Ortschaftsrat von der Stadt unter anderem Alternativplanungen mit zwei Schulstandorten in Minseln und Eichsel verlangt und diese Pläne zur Abstimmung im Ortschaftsrat vorgelegt werden sollen.

Parallel dazu will der Ortschaftsrat eigene Planungen und Kostenrechnungen für den Umbau und die Sanierung der Eichsler Grundschule als eine Art „Gegendarstellung“ vorlegen, als eine weitere Alternative zu den Planungen der Stadt, wie in der Sitzung am Mittwoch bekannt wurde. Gunter Hildebrand wie auch die übrigen Ortschaftsräte bestätigten, dass das entsprechende Know-how dafür auch in Eichsel selbst vorhanden sei. Gunter Hildebrand wie auch andere Ortschaftsräte sagten in diesem Zusammenhang, dass über allem die Aussage stehen müsse, dass man gegen eine Schließung der Grundschule in Eichsel sei. Sie bezogen sich dabei auch auf die Beschlussfassung des Ortschaftsrats in der Mai-Sitzung, die ihrer Ansicht nach konkreter gegen die Schulschließung hätte ausfallen müssen.

Eine zentrale, größere Schule sei mithin auch nicht unbedingt besser in Bezug auf das pädagogische Konzept als eine kleine Dorfschule, so die Ansicht der Ortschaftsräte. Der Ortschaftsrat will das Thema nun auch vermehrt „in die Öffentlichkeit werfen“, wie Edith Brodbeck (SPD) deutlich machte. Wenn man jetzt nicht wachsam und schnell sei, dann würde der Gemeinderat ohne weitere Abstimmung mit dem Ortschaftsrat entscheiden, war man sich sicher. Daher müsse man jetzt für den Erhalt der Schule noch mehr Eigeninitiative entwickeln und der Stadt klar machen, dass man diese keinesfalls schließen dürfe, so hob auch Rat Gunter Hildebrand (FW) nochmals hervor.