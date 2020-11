von Dora Schöls

Sie ist die beste Nachwuchszahntechnikerin ihres Jahrgangs: Helen Walbaum aus Rheinfelden hat mit ihrer Abschlussarbeit den Wettbewerb „Profis leisten was“ der Handwerkskammer Freiburg gewonnen. Die 20-Jährige freut sich über den Sieg – dabei ging nicht alles glatt. Auf keinen Fall wollte sie ihr Berufsleben am Computer verbringen, sagt Walbaum. „Ich wollte nichts Langweiliges im Büro machen. Deshalb war mir klar: Ich will handwerklich arbeiten.“ Was, da hatte sie keine Idee – bis ihre Tante, Buchhalterin im Labor Petersen Dental, ihr von Zahntechnik erzählte, als sie 15 war.

Ausbilder zunächst skeptisch

„Ich hatte nie Probleme mit meinen Zähnen“, sagt Walbaum. „Ich hatte zwar eine Zahnspange, aber keine Ahnung, wie die hergestellt wird.“ Also recherchierte sie, machte ein Praktikum. Und wusste: Das will sie machen. Sie bekam den Ausbildungsplatz in dem Rheinfelder Labor. „Sie war mit 16 die jüngste Auszubildende, die wir je hatten“, sagt Maik Olbrych, einer der beiden Geschäftsführer. Daher sei er skeptisch gewesen. „Aber sie war motiviert, also haben wir es probiert. Und sie hat einen tollen Weg hingelegt.“

Handwerk zu Unrecht unattraktiv

Handwerksberufe seien heute unattraktiv, sagt Olbrych. „Viele glauben, dass man mit Anzug und Krawatte im Büro mehr Geld verdient.“ Das stimme nicht mehr, wegen des Nachwuchsmangels werde im Handwerk „sehr gut bezahlt, auch im Vergleich zum kaufmännischen Bereich“. Trotz Corona-Einbrüchen habe das Labor derzeit zwei Auszubildende statt wie sonst einen eingestellt. „Wir müssen uns auf die Zukunft ausrichten“, sagt Olbrych.

Viel Verantwortung

In der Zahntechnik sei viel Verantwortung gefordert: Die Hygiene sei wichtig, die Auszubildenden verbringen für den schulischen Teil eine Woche pro Monat in Karlsruhe. Außerdem schickt Petersen Dental sie zu Kursen nach Geldern bei Duisburg. Walbaum meisterte alles. „Man reift in der Ausbildung“, sagt sie, „man lernt Verantwortung, bekommt Selbstbewusstsein“.

Doch am PC

Die Arbeit mache ihr viel Spaß. Nach dreieinhalb Jahren hat sie im Februar ihre Ausbildung abgeschlossen und wurde übernommen. Jetzt sitzt sie doch am Computer. Sie zeigt ihren Arbeitsplatz: Ein Schreibtisch, daneben Kiefer- und Zahnmodelle, ein Mikroskop. Aus dem Abdruck vom Zahnarzt erstellt ein Scanner ein digitales Modell. Anhand dessen designt sie die Schiene oder Krone. Diese wird automatisch gefräst, sie muss nur nachbessern, damit es passt.

Die Prüfung

In ihrer Ausbildung und in der Prüfung habe sie alles händisch machen müssen. Das habe ihr gut gefallen: So verstehe sie, was sie am Computer designt. Auch von ihrem Vater habe sie gelernt, Dinge selbst zu machen: „Er hat mir immer gezeigt, wie ich mein Fahrrad repariere“, sagt die 20-Jährige. Im Regal neben ihrem Schreibtisch steht ihre Abschlussarbeit: sechs Zahnmodelle. Ein Druck findet sich zwei Mal im Karton, leicht unterschiedlich: Vor lauter Aufregung habe sie diese Aufgabe anders gelöst als in der Prüfung gefordert – so, wie sie es im Ausbildungslabor gelernt habe. Als ihr das nach einigen Stunden auffiel und dem Prüfer zeigte, habe er das nicht schlimm gefunden. „Aber ich wollte es richtig machen, also habe ich diese Aufgabe noch mal neu angefangen.“ Trotzdem war sie früher fertig als die anderen – und auch besser, wie der gewonnene Wettbewerb zeigt. „Na ja, ich hatte einfach Glück mit den Aufgaben, keine Fehlgüsse, keine Löcher“, sagt Walbaum und wird rot. Sie muss lachen und gibt dann zu: „Na gut, ein bisschen Können war auch dabei.“