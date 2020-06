von Verena Pichler

Mit der ersten Schwangerschaft oder dem ersten Mal Eltern sein, sind neben Freude oft auch Unsicherheit und das Gefühl von Überforderung verbunden. Mit diesen Problemen sollen Mütter und Väter nicht alleingelassen werden, weshalb es seit 2013 in Rheinfelden die Fachstelle Frühe Hilfen des Landratsamts gibt. Seit mehr als einem Jahr wird sie von der 31-jährigen Psychologin Christine Sautter geleitet, selbst Mutter eines Kindes. Die Corona-Pandemie hat die Beratungsstelle und ihre Kunden auf eine harte Probe gestellt.

Rheinfelden Rheinfähre sticht am Dienstag, 16. Juni, wieder in See Das könnte Sie auch interessieren

Im Schnitt kommen im Landkreis Lörrach pro Jahr 2600 Kinder zur Welt. Ein Viertel davon wurde also rechnerisch mitten hinein in die Corona-Krise geboren, oder Frauen erleben gerade die Schwangerschaft. „Viele haben sich aus Angst sehr zurückgezogen“, weiß Sautter. Auch die üblicherweise freudigen Besuche von Verwandten fanden nicht statt. „Weil zum Beispiel keine Rückbildungskurse angeboten wurden, fällt es schwer, andere Mütter kennenzulernen“, sagt Sautter.

Christine Sautter leitet seit mehr als einem Jahr die Fachstelle „Frühe Hilfen“ des Landratsamts in Rheinfelden. Die 31-jährigen Psychologin ist selbst Mutter eines Kindes. | Bild: Pichler

Und: Nur in wenigen Familien war es bedingt durch Corona so, dass der Vater permanent da gewesen sei und die Mutter unterstützen konnte. „Das war eher eine Randerscheinung.“ Während des Höhepunktes der Krise sattelte auch die Fachstelle auf überwiegend telefonische Beratung um, persönliche Gespräche waren nur in begründeten Einzelfällen möglich.

Rheinfelden „Wir reisen in die Nähe und in die Ferne“, sagt der Reiseleiter der VHS Rheinfelden, Paul Schmidle Das könnte Sie auch interessieren

Auch ohne weltweite Krise erleben Mütter in Deutschland Druck von vielen Seiten – einen perfekten Haushalt führen, eine liebevolle Mutter und Partnerin sein und möglichst bald wieder im Beruf durchstarten. „Wenn dann noch Probleme in der Schwangerschaft oder nach der Geburt dazukommen, wächst schnell das Gefühl der Überforderung.“ Die Fachstelle Frühe Hilfen setzt genau dort an. „Am besten meldet man sich nicht erst, wenn‘s brennt“, sagt Sautter, die gemeinsam mit drei weiteren Mitarbeitern Familien aus Rheinfelden und Grenzach-Wyhlen betreut. Hilfestellung gibt‘s auch schon bei kleinen Problemen, etwa wenn das Baby schlecht schläft oder trinkt, oder das zweijährige Kleinkind in der Trotzphase kaum zu bändigen ist. „Unsere Arbeit ist anonym, kostenlos und unabhängig vom Jugendamt“, betont Sautter.

Meinung Schweizer und Deutsche – darum brauchen wir uns von Andreas Gerber Das könnte Sie auch interessieren

Wer den Weg zur Fachstelle findet, sei häufig überrascht über die positiven Gespräche. „So habe ich mir das nicht vorgestellt“, sei eine oft gehörte Feststellung junger Familien oder Mütter. Sautter und ihr Team bemühen sich, dass die Wartezeit für einen Termin nicht länger als zwei Wochen beträgt. In den Gesprächen hilft manchmal schon „ein aufmunterndes Wort einer Außenstehenden“ – in vielen Fällen vermittelt die Fachstelle aber auch weitergehende Hilfen. „Wir haben ein breites Netzwerk und arbeiten mit dem Familienzentrum, Kinderärzten und Gynäkologen zusammen.“ Den Kontakt zu Hebammen oder den sogenannten Gesundheitskinderkrankenschwestern stellt die Fachstelle ebenso her wie zu ehrenamtlichen Familienpaten.

Sautter hat in ihrem Beruf aber auch mit Härtefällen zu tun: Mütter, deren Kinder mit einer Behinderung auf die Welt gekommen sind oder Frauen, die an einer postnatalen Depression leiden. Auch hier versucht die Fachstelle zu helfen, was angesichts der wenigen Psychologen und Psychiater im Kreis nicht einfach ist. Für stationäre Aufenthalte sieht die Lage noch schwieriger aus. „Im gesamten Land gibt es nur eine Klinik, in die Mütter ihre Kinder mitnehmen können“, sagt Günter Koenemund, Sachgebietsleiter für Psychologische Beratung. Er hat vor sieben Jahren die Fachstelle Frühe Hilfen in Rheinfelden aufgebaut.

Kontakt Frühe Hilfen, Karl-Fürstenberg-Straße 17, Rheinfelden; Terminvereinbarungen dienstags bis donnerstags, jeweils von 9 bis 12 Uhr, unter der Telefonnummer 0761/410 53 33 oder per E-Mail (fruehehilfen@loerrach-landkreis.de).

Mittlerweile gibt es weitere in Weil am Rhein, Schopfheim und Lörrach. Denn in dieser Zuzugsregion stehen Eltern häufig vor einem Problem. „Wegen guter Jobs sind sie hierher gezogen, aber die Familie lebt dann woanders“, sagt Sautter. Großeltern als Babysitter oder Unterstützer fehlen dann. Doch selbst, wenn sie da sind, scheuen sich viele, Unterstützung einzufordern. Das kennt auch Christine Sautter aus eigener Erfahrung. Als ihre Tochter zur Welt kam, habe sie erst auch gezögert, ihre Mutter um Hilfe zu bitten. Auf die Stelle in Rheinfelden aufmerksam wurde sie übrigens während ihrer Elternzeit. Davor hat sie in einer Klinik gearbeitet. „Wenn mich vor fünf Jahren jemand gefragt hätte, ob ich das machen möchte, hätte ich mir das nicht vorstellen können“, sagt sie lachend.