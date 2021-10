von Heinz Vollmar

„Was für eine Zeit? Wer hätte gedacht, dass eine Pandemie unser Leben so aus der Bahn wirft?“ Mit diesen Worten und scharfer Kritik an der Querdenkerszene eröffnete die DRK-Vorsitzende Irene Knauber die – mit Ausnahme des Pressevertreters – nichtöffentliche Mitgliederversammlung des fast 1500 Mitglieder starken DRK-Ortsvereins Rheinfelden.

Im Bericht der Schnelleinsatzgruppe (SEG) erinnerte die Vorsitzende an die Neubeschaffung eines EKG für einen Krankentransportwagen (KTW) sowie an diverse Sanitätsdienste im Jahr 2019. Im Jahr 2020 konnte die Einsatzfähigkeit zwar erhalten bleiben, aufgrund ausgefallener Veranstaltungen fanden indes auch keine Sanitätsdienste mehr statt.

Aus der Bereitschaft war zu erfahren, dass im Jahr 2019 zwar noch die üblichen Sanitätsdienste durchgeführt werden konnten, während ein Jahr später aufgrund der Pandemie ein Einkaufslieferservice für besonders gefährdete Personen übernommen wurde. Eine positive Bilanz trotz Corona zog Irene Knauber in Bezug auf die Blutspende-Termine, obwohl ein Termin ausfallen musste, sowie hinsichtlich der Aktivitäten im Jugendrotkreuz. Von Umsatzsteigerungen im Jahr 2019 aber auch von Verlusten im Jahr 2020 berichtete Irene Knauber aus der Arbeit im Kleiderladen des Sozialdienstes.

Wahlen Vorsitzende: Irene Knauber; Vize-Vorsitzender: Manfred Gollin; Bereitschaftsärztin: Kornelia Jüngel-Waas; Schriftführerin: Silke Wischeropp; Leiter Bereitschaft: Lukas Huber und Daniel Robold; Leiter SEG: Kevin Köhler und Tobias Bräutigam; Leiterin Sozialarbeit: Karin Lützelschwab; Leiter Jugendrotkreuz: Martin Volkmann; Kassenprüfer: Andreas Isele und Klaus Müller. Delegierte für Kreisversammlung: Klaus Adlberger, Silke Wischeropp, Karin Lützelschwab, Martin Volkmann, Kevin Köhler, Lukas Huber, Daniel Robold und Samuel Büchler. Zu Ersatzdelegierten wählte die Versammlung alle aktiven Mitglieder der Sozialarbeit, der Bereitschaft und der Schnelleinsatzgruppe.

DRK-Geschäftsführer Manfred Gollin erinnerte daran, dass sich das Budget für die Notfallrettung im Vergleich zum Jahr 2018 um 374.000 Euro auf mehr als 2,2 Millionen in diesem Jahr erhöht hat. Gleichzeitig verwies er auf die kostenträchtige Neuanschaffung zahlreicher Fahrzeuge für den Rettungsdienst. Zur Personalsituation sagte er, dass man insgesamt über 40 Kräfte verfüge, darunter einige in Teilzeit in den Bereichen Notfallsanitäter, Rettungsassistenten, Rettungssanitäter, FSJler sowie Notfallsanitäter-Azubis.

DRK-Geschäftsführer Manfred Gollin teilte mit, dass man derzeit mit dem Kreisverband Säckingen über eine Übertragung des Rettungsdienstes an den Kreisverband verhandle. „Das würde uns enorm entlasten, zumal es immer schwieriger wird, jemand zu finden, der die Leitungsfunktion übernehmen möchte und kann“, so Manfred Gollin. Es gebe diesbezüglich jedoch noch keinen Vorstandsbeschluss, vielmehr würde eine Entscheidung in einer Mitgliederversammlung getroffen. Manfred Gollin wie auch die Vorsitzende, Irene Knauber teilten auf Nachfrage mit, dass es dabei insbesondere um ihre beiden Funktionen gehe, für die bisher keine Nachfolger in Sicht sind.

Für 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit wurde Martin Volkmann geehrt. Dieter Rolfs arbeitet seit 50 Jahren ehrenamtich für den DRK-Ortsverein