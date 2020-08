von Nina Witwicki

Seit Mai ist es traurige Gewissheit: Das 53. Trottoirfest wird es dieses Jahr nicht geben. Traditionell findet das beliebte Straßenfest am letzten Augustwochenende statt. Damit die Trauer nicht allzu groß ist, und um den Menschen den Corona-Alltag ein bisschen zu versüßen, hat sich die Latschari-Clique etwas einfallen lassen. Auf dem Tutti-Kiesi-Areal wird es am Samstag, 29., und Sonntag, 30. August, einen „Kesselfleisch-Drive-in“ geben.

„Wir wollen mit der Aktion zeigen, dass wir trotz allem für unsere Freunde, Bekannten und Stammkunden da sind“, erklärt Martin Schmidt, stellvertretender Vorsitzender der Latschari-Clique. Der Verein ist Gründungsmitglied des Trottoirfestes. Das Kesselfleisch und das selbstgemachte Sauerkraut des Vereins seien am Trottoirfest immer sehr beliebt. Menschen reisten aus dem Wiesental und Waldshut an, um das Essen genießen zu können, sagt Schmidt. Und diese wolle man auch dieses Jahr nicht enttäuschen.

Die Idee, einen Drive-in anzubieten, womit gemeint ist, dass Kunden ihr vorbestelltes Essen an einem Schalter auf dem Tutti-Kiesi-Areal abholen können, sei schon vor Monaten entstanden. Es solle eine Abwechslung vom „öden Corona-Alltag“ bieten, und eine Art geselliges Trostpflaster sein. Um einen „Hauch von Trottoirfest-Flair“ auf den Festplatz zu bringen, wird der Verein seine Festbude, auch bekannt als „Hotel Sau“, aufbauen, doch das Essen gibt es nur zum Mitnehmen.

Essen zum Abholen Die Latscharis bieten Kesselfleisch und Kassler, jeweils mit Sauerkraut, an. Noch bis Mittwoch, 26. August, werden Essensbestellungen täglich von 18 bis 20 Uhr angenommen. Per Telefon und Whatsapp unter 0152/3844 9526 oder per E-Mail (2.vorstand@latschari.de). Das Essen wir am kommenden Samstag, 29. August, von 11.30 bis 14.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr ausgegeben sowie am Sonntag, 30. August, von 11.30 bis 14.30 Uhr.

Das Trottoirfest ist für die Latschari-Clique, anders als bei anderen Vereinen, nicht die Haupteinnahmequelle. Den meisten Gewinn, sagt Schmidt, erwirtschaften die Latscharis am Bierfest, das im Juli hätte stattfinden sollen, aber ebenfalls abgesagt wurde. „Ja, die Einnahmen fehlen in diesem Jahr auch bei uns, aber wir wollen nicht jammern.“ Die Kesselfleisch-Aktion werde nicht aufgrund des Geldes veranstaltet, darum ginge es nur sekundär. Sollte genug eingenommen werden, um den Verein finanziell zu entlasten, freue man sich aber sehr. Interessenten können noch bis Mittwoch, 26. August, eine Essens-Vorbestellung aufgeben. Erst, wenn man die Anzahl der Essen kenne, werde bei einem örtlichen Metzger das Fleisch bestellt, erklärt der zweite Vorsitzende. Auf die Frage, ob er hoffe, dass die kommende Fasnacht stattfindet, antwortet Martin Schmidt verhalten: „Wir sind leider nicht optimistisch.“ Dass die Fasnacht ganz ausfalle, könne er sich nicht vorstellen, aber es werde vielleicht nur wenige kleine Veranstaltungen geben.