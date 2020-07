von sk

An der Gertrud-Luckner-Realschule haben am Mittwoch die mündlichen Realschulabschlussprüfungen stattgefunden. 121 Schüler haben die Prüfung bestanden, teilt die Schulleitung mit. 32 Schüler erhielten einen Preis, 28 Schüler ein Lob. Schulbeste mit dem Notendurchschnitt von 1,0 sind Tara Brugger, Hannah Kern und Larina Löschmann. Außerdem haben am Mittwoch die Hauptschulabschlussprüfungen an der Gertrud-Luckner-Realschule stattgefunden. Acht Schüler haben den Hauptschulabschluss bestanden, davon erhielt ein Schüler ein Lob. Die Zeugnisübergabe fand in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation für alle Schüler der Abschlussklassen in ihrer jeweiligen Klassengruppe im Rahmen einer Feier statt.