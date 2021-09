von Horatio Gollin

Kinder lernen oft zu spät oder häufig gar nicht schwimmen. Diese alarmierende Feststellung von Rettungsdiensten und Pädagogen war in diesem Sommer nach zahlreichen Badeunfällen Gegenstand gesellschaftlicher Diskussionen. Auch bei der DLRG (Deutsche Lebensrettungsresellschaft) Rheinfelden teilt man den Befund – und ist froh, nach der Corona-Zwangspause nun wieder mit dem Schwimmunterricht und der Seepferdchen-Abnahme loslegen zu können. Neben zahlreichen DLRG-Kindern nahmen auch drei Nichtmitglieder am Abzeichentag teil.

Der Beginn

Die letzten Badegäste strömten gerade aus dem Freibad, während vor dem Eingang die Übungsleiter der DLRG-Ortsgruppe Rheinfelden die Kinder begrüßten. Auf dem Programm stand an diesem Abend aber kein normales Training, sondern die Abnahme von Schwimmabzeichen. Die große Mehrzahl der Kinder gehörte zur DLRG, aber auch Nichtmitglieder konnten teilnehmen, wie Ausbildungsleiterin Anke Baier berichtete.

Die Aufregung

Die drei Kinder aus Rheinfelden waren mit ihren Eltern gekommen. Die neunjährige Talita Obländer und ihre achtjährige Schwester Mirjam haben das Schwimmen mit dem Vater gelernt, nachdem sie vor drei Jahren schon einmal einen Schwimmkurs besucht hatten, aber diesen aufgrund eines Umzugs abbrechen mussten. Der siebenjährige Samu Brugger hat vor zwei Jahren schon das Robbe-Abzeichen im Freibad gemacht, trotzdem meinte er, dass er ein bisschen aufgeregt sei. Ausbildungsleiterin Anke Baier brachte die Kinder und ihre Eltern zum Inselbecken. Dort tummelten sich schon die DLRG-Kinder. Für die externen Kinder gab es eine eigene Schwimmbahn.

Die ersten Aufgaben

„Was macht man vor dem Schwimmen?“, fragte Baier. Die Kinder wussten Bescheid: Duschen, um den Körper abzukühlen, damit es keinen Temperaturschock gibt. Gesagt, getan. Nun galt es für Mirjam, Talita und Samu, ins Becken zu springen und 25 Meter in einem erkennbaren Schwimmstil zu schwimmen. „Das gilt seit 2020“, erklärte Baier. „Das sogenannte Hundepaddeln geht nicht mehr.“ Konzentriert schwammen die Kinder durch das Becken.

Weitere Aufgaben

Als Nächstes musste ein Ring aus schultertiefem Wasser geholt werden. Alle drei Teilnehmer meisterten diese Aufgabe ohne Probleme. Schließlich wurden noch die Baderegeln abgefragt und auch hier bewiesen alle drei, dass sie sich gut auskennen. Mirjam erklärte, dass man nicht ins Wasser geht, wenn man sich unwohl fühlt. „Nur reinspringen, wenn es frei ist“, wusste Talita und Samu sagte, dass man um Hilfe rufen soll, wenn man sie braucht.

Lob und Kritik

„Das habt ihr gut vorbereitet“, lobte Baier. „Wir sind froh, dass wir nach der Corona-Saison im Juni wieder durchstarten konnten“, so Baier. Für eineinhalb Jahre fand kein Training statt. Den Kindern das Schwimmen beizubringen, wird nach ihrer Meinung schon länger vernachlässigt. Staatliche Gelder flössen in die Kleinkindbetreuung und in die Digitalisierung der Schulen, gekürzt werde oft beim Schulschwimmen, meinte Baier.

Kinder fangen zu spät an „Wir merken, dass die Kinder viel schlechter schwimmen als früher. Manche Kinder können gar nicht mehr schwimmen“, sagte DLRG-Ausbildungsleiterin Anke Baier. Früher seien die Eltern gekommen und hätten schon die Fünfjährigen zum Schwimmkurs anmelden wollen, heute würden sie neun- oder zehnjährigen Kinder bringen. Aber wenn diese noch gar nicht schwimmen könnten, könne das auch die DLRG im normalen Training nicht mehr auffangen, sagte Baier. Dafür reiche das Personal der Ortsgruppe nicht aus.

„Ihr habt alle bestanden“, verkündete Baier dann und überreichte den drei Kindern die Urkunden und das als Seepferdchen bekannte Frühschwimmerabzeichen. Sichtlich stolz nahmen die drei die Abzeichen entgegen. „Ich fand es nicht schwierig. Es hat Spaß gemacht“, sagte Talita und Mirjam meinte: „Es war ein bisschen schwierig. Ich finde es gut, dass wir es geschafft haben.“ Samu sagte: „Es war nicht schwierig, aber es war ungewohnt, sonst benutze ich eine Taucherbrille.“