von Rolf Reißmann

Der Dorfbach in der Rheinstraße kann nicht dort bleiben, wo er gerade fließt. Der Gemeinderat erfuhr dies in seiner Sitzung. Wie Bürgermeisterin Christine Trautwein-Domschat mitteilte, erfuhr sie erst kurze Zeit zuvor von einem Planer, dass die Sanierung des Dorfbaches an seinem jetzigen Verlauf unter dem Gehweg in der Rheinstraße teurer sein werde als bei einer Neuverlegung in der Straßenmitte. Dies stehe auch ohne weiteres Gutachten bereits fest.

Schwörstadt Der Dorfbach in Schwörstadt beschäftigt die Planer weiter Das könnte Sie auch interessieren

Trinkwasserleitung muss auch ausgewechselt werden

Nach neuen Überlegungen soll der Dorfbach einen neuen Verlauf unter der Fahrbahn erhalten, nebenan soll eine Mischwasserleitung verlegt werden. Die jetzige Röhre des Dorfbaches kann verfüllt werden, um weitere Leitungen aufzunehmen. Beim Aufgraben der Rheinstraße muss auch die Trinkwasserleitung ausgewechselt werden. Abgesehen davon, dass deren Zustand nicht mehr der beste ist, reicht die jetzige Dimension von 40 Millimetern nicht aus, weil durch dieses Rohr auch das künftige Baugebiet am Rhein versorgt werden muss. Erforderlich ist eine neue Wasserleitung mit 100 Millimetern Durchmesser. Aus diesem Grund hob der Gemeinderat den im Vormonat gefassten Beschluss auf, zunächst die genauen Kosten für eine Sanierung des jetzigen Bachverlaufs zu ermitteln.

So stimmten die Räte ab

Neun Räte schlossen sich dem Vorschlag der Verwaltung an, drei stimmten dagegen. Nicht angenommen wurde dagegen der Verwaltungsvorschlag, noch einen weiteren Beschluss aus der vorangegangenen Sitzung aufzuheben. Dabei ging es um ein Gutachten zur Berechnung von Schleppkurven und erforderlichen Verkehrsbeschränkungen für die Baustofftransporte zum Neubaugebiet.

Die Verwaltung wollte diesen Beschluss aufheben lassen, weil die Route über die Rheinstraße vorläufig gesperrt bleibt. Ein Planer, so sagte die Bürgermeisterin, habe ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Rheinstraße als ein geschlossener Abschnitt umgebaut werden müsse. Mehrere Gemeinderäte allerdings bestanden aus ihrer Erfahrung heraus darauf, dass nach Fertigstellung des Abschnittes vom Bahnübergang bis zur Abzweigung der Breslauer Straße dieser wieder genutzt werden kann. Diese Möglichkeit sah die Bürgermeisterin nicht. Sechs Gemeinderäte lehnten die Rücknahme des früheren Beschlusses ab, nur fünf stimmten dafür, so dass die darin festgelegten Gutachten nunmehr eingeholt werden müssen.