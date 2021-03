von Dora Schöls

Seit Donnerstag können sich Rheinfelder Bürger im Gemeindesaal St. Josef kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Die Stadt hat das Testzentrum zusammen mit der Caritas-Sozialstation und dem THW aufgebaut, nachdem der Bundesgesundheitsminister Tests für alle versprochen hatte. 94 Menschen nutzten am ersten Tag das Angebot.

Wie lief der erste Testtag? Das Angebot kam gut an: Rund 30 Menschen hatten sich vor 14 Uhr vor dem Testzentrum angestellt. Bei der Stadt und der Sozialstation war man am Morgen über den Andrang unsicher: „Was kommt, das kommt, und dann kriegen wir das gewuppt“, sagte Rolf Steinegger, Vorstand der Caritas Hochrhein. Bei Bedarf werde man die Testzeiten ausweiten, allerdings müsse man dafür Personal aus anderen Bereichen abziehen. Die Wartenden zeigten sich vor allem froh, dass es das Angebot überhaupt gibt. „Wir wollen unseren Sohn besuchen und testen uns vorsichtshalber“, sagte eine Frau.

Weitere kostenlose Tests Auch in der Löwen-Apotheke am Friedrichplatz kann man sich kostenlos testen lassen. Dort braucht man aber einen Termin (Telefon 07623/85 69). Getestet wird montags bis freitags von 9 bis 17 Uhr. Ab kommendem Montag bietet auch die Rosen-Apotheke am Oberrheinplatz kostenlose Tests an, auch mit Termin (Telefon 07623/12 67). Getestet wird dort montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr, montags und donnerstags von 16 bis 18 Uhr und dienstags von 14 bis 16 Uhr. Der Testraum befindet sich im zweiten Stock und ist nicht barrierefrei.

Bürgermeisterin Stöcker wird getestet. | Bild: Dora Schöls

Andere berichteten von vielen Kontakten bei der Arbeit – als Techniker oder Busfahrer. Die Testzeiten stellten für sie kein Problem dar, aber viele waren bereits im Rentenalter – oder hatten Urlaub. Über die Wartezeit beklagte sich niemand. Wer nicht lange stehen konnte, durfte sich vor dem Eingang setzen. Auch darüber habe sich niemand beschwert, betonte ein Mitarbeiter des Ordnungsdienstes, der die Eröffnung des Testzentrums begleitete.

Angesichts des großen Andrangs zu Beginn habe man kurzfristig umgebaut und den Wartebereich vergrößert, sagte Armin Zimmermann, Amtsleiter für Familie, Jugend und Senioren. Im Verlauf des Nachmittags nahm der Andrang ab, insgesamt kamen 94 Menschen zum Testen – alle Tests blieben negativ. Zimmermann und Steinegger zeigten sich mit dem Verlauf sehr zufrieden. „Wenn sich das rumspricht, werden wohl noch mehr Menschen kommen“, vermutete Steinegger.