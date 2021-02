von sk

Im Auftrag des Ministeriums für Soziales und Integration hat das Entwicklungswerk für soziale Bildung und Innovation eine Fortbildungsreihe für Fachkräfte des bürgerschaftlichen Engagements und Engagierte in Leitungsfunktionen entwickelt. Im Mittelpunkt der Qualifizierungsreihe steht die Auseinandersetzung mit zentralen Themen, die sich im Zuge der demografischen Entwicklung, Digitalisierung, Migration und Ökonomisierung des Ehrenamtes ergeben. Im Herbst ist die Reihe gestartet, nun bietet auch Rheinfelden in Kooperation mit dem Gemeindeverwaltungsverband Vorderes Kandertal und dem Treffpunkt Freiburg ihren Engagierten dieses unentgeltliche Angebot an, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Die Zielgruppe

„Wir freuen uns, unseren Engagierten diese vielseitige und hochkarätig besetzte Fortbildungsreihe anbieten zu können“, erklärt Stefanie Franosz, Leiterin des Sachgebiets Bürgerschaftliches Engagement in Rheinfelden. Eingeladen seien Engagierte wie Vereinsvorstände und Gruppenleitungen sowie Fachkräfte aus Organisationen oder Institutionen. Die Fortbildungsreihe ist modular aufgebaut und umfasst mehrere Termine, die auch einzeln gebucht werden können. Coronabedingt findet die Veranstaltungsreihe bis auf Weiteres digital statt. Sollten wieder Präsenzveranstaltungen möglich sein, werden diese in Rheinfelden stattfinden.

Die Inhalte

Neben dem Fachlichen, beispielsweise zu Themen wie Datenschutz in sozialen Netzwerken oder digitaler Freiwilligengewinnung, lädt die Qualifizierungsreihe dazu ein, voneinander zu lernen, sich zu vernetzen und neue Perspektiven zu gewinnen. Durch Impulse und Erfahrungen aus Wissenschaft und Praxis erhalten die Teilnehmer einen erweiterten Blick auf Engagementpotenziale vor Ort, heißt es in der Mitteilung weiter. Praktische Übungen und Reflexionsrunden verstärken den fachlichen Austausch.

Die Vorteile

Gerade die Kombination aus fachlichem Inhalt zu aktuellen und drängenden Fragen im Bereich des bürgerschaftlichen Engagements und praktischen Übungen beziehungsweise Austausch findet Franosz spannend. Sie hofft, dass das Angebot gut angenommen wird. Das Projekt wird gefördert durch das Ministerium für Soziales und Integration Baden-Württemberg.

Eine Anmeldung ist ab sofort hier möglich.