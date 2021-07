von Petra Wunderle

Sie ist etwas Besonderes – trotz Wetterkapriolen. Die Diga auf Schloss Beuggen wurde am Freitag eröffnet. Gleich von Beginn an flanierten viele Besucher durch die Gartenmesse und waren angetan vom Angebot der Händler und vom Ambiente.

„So eine extreme Situation wie bei dieser 18. Auflage hatten wir noch nie“, meinte Veranstalter Dieter Maier von der Firma Süma zu den erheblichen Niederschlägen in den vergangenen Tagen. Für die Verantwortlichen galt es deshalb, ganz schnell zu reagieren: Hackschnitzel wurden auf den Feldwegen verteilt und die Richterwiese in der Karl-Fürstenberg-Straße als Groß-Parkplatz für die Besucher angemietet, da in Schlossnähe keine Besucherparkplätze auf den Wiesen zur Verfügung stehen. Von da aus fahren Pendelbusse im 20-Minuten-Takt direkt zum Schloss und wieder zurück.

Sollte es am heutigen Samstag trocken bleiben, wird am Sonntag der hintere Wiesen-Bereich beim Fischerhaus neben dem Schloss als Parkplatz freigegeben. Damit die Besucher die gekaufte Ware nicht umhertragen müssen, ist an jedem Diga-Eingang ein Depot eingerichtet. „Die Leute können ihr Gekauftes abgeben, erhalten einen Schein und können dann mit dem Auto direkt hinfahren, um die Ware bequem abzuholen“, so Dieter Maier.

Neue Besitzer planen wieder mehr Events

„Herzlich willkommen“ begrüßte das neue Besitzer-Paar von Schloss Beuggen, Alexander Schwabe und Franziska Tanner, die geladenen Gäste bei der Diga-Eröffnung. „Seit diesem Mittwoch sind wir hier und fangen gleich mit einem großen Event an. Wir freuen uns sehr, dass die Diga jetzt stattfinden kann. Wir freuen uns auf die nächsten Jahre“, so Schwabe.

Franziska Tanner brachte symbolisch Blumen mit. Sie wünsche sich, „dass hier wieder ausgiebig gefeiert, geheiratet und Seminare abgehalten werden können“. Oberbürgermeister Klaus Eberhardt attestierte: „Das ist ein klares Zeichen, dass die Diga zu Rheinfelden, zum Schloss Beuggen gehört. Wir wissen, dass 17-mal Diga-Erfahrung vorliegen, das merkt man. Ich wünsche der Diga Nummer 18 alles Gute und viel Erfolg.“

Neue und bewährte Aussteller mit dabei

„Die öffentliche Nutzung des Schlosses bleibt erhalten. Das ist für mich persönlich die Botschaft des Jahres“, geriet Jürgen Räuber, der Ortsvorsteher von Karsau, ins Schwärmen. Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller verglich die Diga mit einem „Leuchtturm im grenzüberschreitenden Zusammentreffen“, und Rheinfeldens Alt-OB Eberhard Niethammer sprach davon, dass die Diga dem Schloss, Karsau und Rheinfelden guttue.

Rund 120 Aussteller verteilen sich rund um das Schlossgebäude, das sind wetterbedingt ein paar weniger als im vergangenen Jahr. Es sind neue und bewährte Aussteller mit dabei, das Angebot reicht von Blumen und Kräutern über Accessoires bis hin zu Gartentechnik und Gartenmöbeln.

„Hier finden Sie alles, was das grüne Herz begehrt“, fasste es Dieter Maier passend zusammen. Zeitgleich dürfen 2400 Besucher in die Gartenmesse, im vergangenen Jahr waren es lediglich 1500. Punkt 10 Uhr betraten Beatriz Hintermayr und Ingrid Renk aus Weil am Rhein die Gartenmesse. Ausgestattet mit Transportkiste und großen Taschen gingen sie traditionell zur Diga, um zu shoppen, erklärten sie. „Wenn man zur Diga geht, kauft man immer etwas. Auch Lebensmittel, Gewürze und Knoblauchpesto“, gerät Hintermayr ins Schwärmen.

Öffnungszeiten: Heute, Samstag, von 10 Uhr bis 22 Uhr (bei schönem Wetter) und am Sonntag von 11 Uhr bis 18 Uhr ist die Diga noch geöffnet. Geparkt werden kann in der Karl-Fürstenberg-Straße 43 in Oberrheinfelden, der Pendelbus fährt im 20-Minuten-Takt.