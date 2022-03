von Verena Pichler

Die städtische Wohnbau rechnet für 2021 mit einem Rekordgewinn, noch liegt die Bilanz nicht vor. Das Geld soll laut Geschäftsführer Markus Schwamm komplett reinvestiert werden, um die Wohnungsbau-Offensive voranzutreiben und den Bestand zu erhalten.

„Allein im vergangenen Jahr realisierte die städtische Wohnbaugesellschaft zehn Projekte mit einem Investitionsvolumen in Höhe von rund 20 Millionen Euro. Dieser Betrag soll auch im Jahr 2022 in die Wohnraumschaffung und -erhaltung in Rheinfelden fließen“, wird Schwamm in einer Pressemitteilung zitiert. In der 70-jährigen Geschichte der Gesellschaft sei dies ein noch nie dagewesenes Investitionsvolumen, das jedoch auch alle Abteilungen der Wohnbau stark beansprucht. Von einem enorm gestiegenen buchhalterischen Aufwand abgesehen sei die organisatorische Bearbeitung des Baus von rund 150 neuen Wohnungen sowie deren Vermarktung zu stemmen.

Rund 1900 Wohnungen hat die Gesellschaft in ihrem Bestand, die sukzessiv modernisiert werden müssen. Allein dafür habe die Wohnbau 2021 rund 5000 Aufträge mit einem Volumen von mehr als fünf Millionen Euro vergeben. Für 2022 rechnet Schwamm mit einem noch höheren Investitionsvolumen.

Schwamm betont, dass mit Blick auf 2023 dringend eine Priorisierung nötig sei, die gemeinsam mit den Gremien getroffen werden müsse. Auch im laufenden Jahr sind etliche groß angelegte Sanierungsprojekte im Gange beziehungsweise befinden sich kurz vor der Umsetzung. Schwamm nennt hier unter anderem die energetische Sanierung eines Mehrfamilienhauses mit 32 Wohneinheiten im Grendelmattweg.

Nach Abschluss dieser weitreichenden Gebäudeerneuerung seien die gleichen Maßnahmen im Grendelmattweg 14 bis 18 in Planung. Jede dieser beiden Großsanierungen beinhaltet Investitionskosten in Höhe von deutlich über einer Million Euro.

Bestandteil des Wirtschaftsplans 2022 ist auch die groß angelegte Sanierung der Seniorenanlage in der Müßmattstraße 43. Hier ist geplant, die bislang vorhandenen Laubengänge zu entfernen und das Gebäude sinnvoll aufzuwerten.

Verbesserung der Energiebilanz im Blick

Der Investitionsrahmen hierfür beläuft sich auf mehr als zwei Millionen Euro und könne konzeptabhängig noch erheblich steigen. Die Maßnahme wird voraussichtlich im Sommer beginnen können und bis ins Jahr 2023 andauern. Bei allen Maßnahmen habe man die ökologische Aufwertung und die Verbesserung der Energiebilanz im Blick. Derzeit laufe gerade eine europaweite Ausschreibung zum Verkauf eines wohnbaueigenen Netzes sowie zur Neuordnung der Energieversorgung eines großes Wohnquartieres.

Die Wohnbau Die Städtische Wohnbaugesellschaft Rheinfelden betreut 1900 eigene Wohnungen und 900 Garagen in der Stadt. Im Bestand sind auch etliche Gebäude, in denen soziale Einrichtungen untergebracht sind, wie eine Sozialstation. Gesellschafter Der Wohnbau Rheinfelden sind die Stadt und die Sparkasse Lörrach-Rheinfelden. Geschäftsführer ist Markus Schwamm.

Hierfür wurde vor der Entwicklung im Quartier Römerstraße, in deren Rahmen mehr als 106 neue Mietwohnungen in einem bereits bestehenden Wohnquartier errichtet werden, das Wohnbau-eigene Wärmeleitungsnetz saniert und teilweise erneuert. Ziel sei, das Quartier Römerstraße mit rund 500 Wohnungen klimaneutral zu betreiben. Die 40 neuen Wohnungen nahe des Bürgerheims sollen außerdem mit industrieller Abwärme versorgt werden. Die technische Umsetzung soll bis Frühjahr nächsten Jahres fertiggestellt sein.

Neben den 1900 Wohnungen und rund 900 Garagen befinden sich im Bestand der Wohnbau auch etliche Gebäude, in denen soziale Einrichtungen untergebracht sind, etwa das Amt für Familie, Jugend und Senioren, der Bürgertreffpunkt Gambrinus, die städtische Freiwilligenagentur oder auch eine Sozialstation sowie ein Jugendhaus. „Zahlreiche Einrichtungen und Freizeitangebote unserer schönen Stadt profitieren von der Unterstützung und engen Kooperationen mit der Wohnbau“, weiß auch Oberbürgermeister Klaus Eberhardt.