von Heinz Vollmar

Die Wintersportler sind voller Zuversicht, dass sie trotz der Corona-Pandemie ihren Sport in Ländern und Gebieten im In- und Ausland ausüben können. Für sie gilt schon „Ski und Rodeln gut“. Dass es auch anders kommen könnte, blenden die meisten aus oder sehen auch keinen Grund für erneute Einschränkungen des weißen Vergnügens in den Wintersportgebieten.

Dass man für den Wintersport bestens gerüstet sein muss, zeigte am Samstag der Skibasar der Skizunft Rheinfelden in der Hans-Thoma-Halle. Dort tummelten sich über zweieinhalb Stunden nahezu 400 Menschen unter strikter Einhaltung der Corona-Regeln, um Material zu ergattern. Zuvor waren mehr als 950 gebrauchte Artikel wie Skier, Snowboards, Skischuhe, Helme Kleidung und vieles mehr angeliefert worden, um sie zu verkaufen.

Hoffnung auf Hygienekonzepte

Die Hoffnungen der Wintersportler ruhen auch auf den Skilift- und Anlagenbetreibern. Gudrun Hauck, Vorsitzende der Skizunft zeigte sich erfreut über den enormen Zuspruch, betonte aber, dass sich immer nur 237 Personen gleichzeitig in der Halle aufhalten durften, was auch akribisch kontrolliert wurde. Das rege Interesse am Basar trotz Pandemie führte sie auch darauf zurück, dass die Menschen damit rechneten, dass Skilift-und Anlagenbetreiber Hygienekonzepte erarbeitet haben, um den Wintersport in der Corona-Zeit möglich zu machen.

Sie selbst zeigte sich optimistisch, dass dies funktioniere, schließlich finde der Wintersport im Freien statt, wo eine Gefahr der Übertragung des Coronavirus geringer sein solle. Gudrun Hauck wies auch auf die große Zahl der Anmeldungen für die Kinderski- und Wichtelkurse der Skizunft Rheinfelden hin.

Auch die Besucher zeigten sich optimistisch. Nelly Greb aus Rheinfelden sagte, sie sei zuversichtlich, dass Wintersport trotz der Corona-Pandemie betrieben werden könne. Jochen und Elke Kehrt aus Grenzach-Wyhlen sind da geteilter Meinung. Während er davon ausgeht, dass man Skifahren kann, zeigte sie sich eher skeptisch. Dennoch suchten sie beim Basar nach passenden Artikeln. Wie auch Martina und Maik Gnauck aus Rheinfelden. Sie planen ihren Wintersporturlaub an Ostern 2022 in Ischgl in Österreich. Hinfahren wollten sie aber nur, wenn bei der Rückkehr nach Deutschland keine Quarantäne erforderlich sei, so das Ehepaar. Auch sie rüsteten sich beim Basar der Skizunft aus, um perfekt auf den Winter vorbereitet zu sein – Corona hin oder her.