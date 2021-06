von Verena Pichler

Die Stadtverwaltung Rheinfelden hat die ausstehenden Jahresabschlüsse der Stadtwerke – Wärme- und Wasserversorgung – aus den Jahren 2017 bis 2019 aufgearbeitet und dem Hauptausschuss zur Feststellung vorgelegt. SPD-Gemeinderat Gustav Fischer hakte nach, warum die Stadt 2019 keine Konzessionsabgabe aus der Wasserversorgung erhalten habe. Die schlechte Nachricht lautete: Auch 2020 werden die rund 270.000 Euro nicht ins Stadtsäckel fließen.

Bei der Konzessionsabgabe handelt es sich um ein Entgelt, dass der Wasserversorger an die Stadt dafür zahlt, dass er die Straßen und Plätze nutzen darf, um Leitungen zu verlegen. Allerdings wird diese Abgabe nicht pauschal festgesetzt, sondern setzt sich aus verschiedenen Größen zusammen, wie Kämmerin Kristin Schippmann auf Nachfrage dieser Zeitung erläutert.

Von den Umsatzerlösen, welche die Stadtwerke bei der Sparte Wasser erzielen, könnten zwölf Prozent an die Stadt als Konzessionsabgabe abgeführt werden. „Allerdings ist das eine komplizierte Berechnung, weil auch Sonderabgaben, etwa bei Großabnehmern berücksichtigen müssen“, so Schippmann weiter. Aus diesen Faktoren errechnet sich eine steuerliche Sollzahl für die Konzessionsabgabe, die möglich ist. Diese wird mit dem verglichen, was der Jahresabschluss hergibt. „Wir müssen einen sogenannten Mindesthandelsbilanzgewinn erwirtschaften.“ Dieser setzt sich wiederum aus verschiedenen Steuererträgen zusammen. „Insgesamt muss dieser Gewinn vor Steuer größer als oder gleich sein, wie die genannten zwölf Prozent aus der Konzessionsabgabe.“ In 2019 konnte die Stadt dies laut Schippmann nicht erwirtschaften und in 2018 nur teilweise, sodass der Rest als sogenannter Vortrag gebucht wird. In der Praxis sei dieser Vorgang nicht ungewöhnlich und kam in früheren Jahren auch immer einmal wieder vor, so Schippmann. „In den Folgejahren konnten wir das aufholen.“

Die Planungen werden erschwert durch Schwankungen bei den Mengen an Wasser, welche abgenommen werden. „Es gibt Jahre, in denen zum Beispiel viele private Pools aufgestellt werden.“ Auch neue Baugebiete werden laut Schipmann in die Planungen miteinbezogen, weil dann ein erhöhter Wasserverbrauch zu erwarten ist.

2019 etwa lag der Wasserverbrauch in Rheinfelden bei 1,79 Millionen Kubikmetern. „Geplant hatten wir mit 1,9 Millionen“, erklärte die Kämmerin. Wird weniger verkauft, sinkt der Umsatzerlös. Diese Unwägbarkeiten seien die Krux, die auch 2020 dazu führen wird, dass die Konzessionsabgabe nicht erfolgt. 270.000 Euro – so die ungefähre Größenordnung – fehlen damit im Haushalt. Für 2021 und die Folgejahre aber hat die Stadt die Abgabe wieder in den Haushaltsplan aufgenommen.

Stadtkämmerin Kerstin Schippmann selbst ist auch immer wieder erstaunt, wie gering ihr eigener Wasserverbrauch ist, berichtete sie. Statistisch gesehen liegt der Wasserverbrauch in Deutschland pro Tag und Person im Haushalt bei 127 Liter. „Da bin ich weit drunter, aber ich bin ja auch den ganzen Tag im Büro.“ Interessant dürfte werden, wie sich die Corona-Krise mit Homeoffice und „Urlaub daheim“ auf den Wasserverbrauch auswirkt.