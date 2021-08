von Jonas Hirt und Dora Schöls

Oberbürgermeister Klaus Eberhardt sagt sogar, die Regelung sei „absolut wesensfremd“. Laut Landessozialministerium ist die Sache aber komplizierter. Und sie geht über den Einzelfall hinaus.

Die Gründe

Das Ordnungsamt habe den Veranstaltern mitgeteilt, dass das Nebeneinander von Bühne und Bewirtung nicht zulässig sei, erklärt Thomas Schmiederer, Vorsitzender des Trottoirfestvereins. „Wir haben uns dann getroffen und das besprochen – und dann war klar, wir müssen das absagen.“ Es habe keinen Sinn, das Fest ohne Bühne und Bands zu organisieren. Musikvereine hätten wohl spielen dürfen, aber ebenfalls nicht auf einer Bühne, so Schmiederer.

Auch Frank Gerspach, stellvertretender Leiter des Ordnungsamts, sagt, Stadt und Veranstalter hätten übereinstimmend festgestellt, dass das Fest nicht wie geplant stattfinden könne. Gerspach verweist auf Paragraf 11a der Corona-Verordnung. Dieser bezieht sich auf Volks- und Stadtfeste mit Schaustellerbetrieben. Bei solchen Veranstaltungen sind Festzelte und Freilichtbühnen nicht erlaubt. Die Verantwortlichen hätten also ihr Konzept ändern müssen.

Stadtfeste werden jedoch auch in Paragraf 8 der Verordnung erwähnt. Finden sie mit einer unerheblichen Zahl von Schaustellergeschäften oder ohne Fahrgeschäfte statt, dann gilt für das Fest die Regelung für öffentliche Veranstaltungen wie Konzerte. Es dürften dann in der Inzidenzstufe 2 im Freien 750 Besucher kommen, bei Anwendung der 3-G-Regel 50 Prozent der Kapazität. Für den stellvertretenden Amtsleiter in Rheinfelden fällt das Fest aber nicht unter die Regelung von Paragraf 8, sondern von Paragraf 11. Die Veranstaltung habe keinen kulturellen Charakter, sondern den eines Volksfests.

Das Ministerium

Auf diese Unterscheidung bei den Paragrafen verweist auch das Landessozialministerium auf Anfrage. Die Pressestelle widerspricht der Ansicht, dass ein Nebeneinander von Musik und Vereinsbewirtung nicht möglich sei – und verweist auf Paragraf 8 der Corona-Verordnung. Nicht nur für Rheinfelder stellt sich aber die Frage, warum es diese Unterscheidung überhaupt gibt.

Es gehe um die Abgrenzung zwischen kulturellen Veranstaltungen und Volksfesten sowie Pop-up-Freizeitparks, schreibt das Ministerium. Hier gebe es eine Bagatellgrenze von sechs Schaustellerbetrieben, zum Beispiel Karussells für Kinder. Gibt es sechs oder weniger, dann ist diese Anzahl unerheblich und die Veranstaltung gilt weiterhin als eine kulturelle. Verkaufsstände von Vereinen zählen laut Ministerium nicht als Schaustellerbetriebe. „Sollte der kulturelle Schwerpunkt überwiegen, ist Paragraf 8 anzuwenden, welcher insbesondere einen 3G-Nachweis erfordert“, heißt es aus der Pressestelle. „Bei einem Schwerpunkt auf Schaustellergeschäfte wäre das Stadtfest quasi ein Volksfest. Insofern wurde dies zur Abgrenzung zwischen Paragraf 8 und Paragraf 11a klargestellt.“

Was bedeutet das für den konkreten Fall in Rheinfelden? Auf Grundlage der Beschreibung handle es sich für das Ministerium eher um eine Kulturveranstaltung mit zusätzlicher Bewirtung, heißt es aus der Pressestelle. „Wir weisen aber darauf hin, dass die zuständigen Behörden die Entscheidung in diesem konkreten Fall treffen müssen.“ Das Fest hätte also durchaus – vielleicht mit Änderungen im Konzept – stattfinden können. Allerdings waren sich nach Aussage der Stadt Rheinfelden Veranstalter und Verwaltung einig, dass es sich nicht um ein kulturelles Event handle.

Die Verunsicherung

Die zentrale Frage ist also: Handelt es sich um ein Volksfest oder um eine kulturelle Veranstaltung? Im Fall des Summerfeschtes kommen Ministerium und die lokalen Verantwortlichen zu unterschiedlichen Interpretationen. Allein das zeigt, dass es sich um einen komplizierten Fall handelt. Der Verein will trotz der Einschätzung des Ministeriums bei der Absage bleiben, so Schmiederer. Gleichzeitig habe er „überhaupt kein Verständnis“ für die Verordnung. Das Hygienekonzept für das Summerfescht sei sicher gewesen. Die Unterscheidung zwischen Kulturveranstaltung und Volksfest ist aber auch für andere Vereine wichtig. Dort gibt es viel Verunsicherung, sagen Schmiederer und Gerspach, bei beiden gab es Nachfragen. Die konnte Gerspach beruhigen. Denn Musikvereine dürfen Konzerte anbieten und dabei auch Essen und Trinken verkaufen. In diesem Fall handle es sich nicht um ein Volksfest.