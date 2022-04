von Boris Burkhardt

Corona macht es möglich, dass die Schweizer Rheinfelder im April Fasnacht feiern: Wie der Conférencier Marcel Dogor feixte, werde das „Mümpfeli“ im Kurbrunnensaal als späteste bekannte Vorfasnachtsveranstaltung in das „Guinness-Buch der Rekorde“ Einzug halten. Das „Mümpfeli“ ist die einzige Rheinfelder Saalfasnachtsveranstaltung, ähnlich den Zunftabenden der badischen Schwesterstadt: Es fand 2001 das bisher letzte Mal statt und sollte 2021 wiederbelebt werden. Corona-bedingt war dies mehrfach verschoben worden, zuletzt von Januar auf April.

Fasnächtliche Stimmung kam nicht auf – das Programm wirkte aber auch, abgesehen von den Larven von Guggenmusik, Tambouren und Schnitzelbank, nicht fasnächtlich. Die beiden Abende gefielen den rund 260 Gästen offensichtlich gut. Abgesehen von Conférencier Dogor kam der einzige Wortbeitrag von Bruno „Bruzi“ Zimmermann aus Badisch-Rheinfelden. Er war 2020 in Fasnachtsrente gegangen und stieg auf Bitten der Veranstalter in der Schwesterstadt noch einmal in die Bütt‘.

Während der Vorfasnacht wären mehr Zuschauer gekommen, ist sich Roger Wendelspiess, Präsident der Fasnachtsgesellschaft Rheinfelden, sicher. Dennoch habe sich das Wagnis der Verlegung gelohnt. Mitorganisator ist Charli Janser, ein Rheinfelder, der seit 40 Jahren in der Basler Fasnacht aktiv ist. So standen überwiegend Basler Künstler und keiner aus Rheinfelden/Schweiz auf der Bühne. Stadtammann Franco Mazzi nahm das Programm wohlwollend auf. Die Basler Berufsmusikerin Barbara Kleiner habe Rheinfeldens Schönheit besungen: „Ein Rheinfelder hätte sich nie getraut, ein solches Lied zu singen.“ Außerdem dabei waren die Muttenzer Guggenmusik Heuwänder, die Tambouren der Fasnachtszunft Ryburg, die Pfeifer der Basler Clique Hofnaare, der Basler Schnitzelbangg „S spitzig Ryssblei“, Sängerin Monika Deuber, Stepptänzerin Céline Mathys, Miro Peter am Schlagzeug, Piccolospieler Loris Hofer, und drei Tänzerinnen des Highland Dancing Basel.