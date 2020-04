Die Tierrechtsorganisation Peta setzt 1000 Euro Belohnung für Hinweise aus, um den Unbekannten, der am Wochenende eine Taube mit einer Armbrust erschossen hat, zu finden. „Der Unbekannte muss gefunden werden, bevor noch weitere Tiere oder Menschen verletzt werden“, teilt Peta mit. Auch Vögel müssten vor Übergriffen geschützt werden. „Mit unserer Belohnungsauslobung wollen wir die Suche nach dem Täter unterstützen und Menschen für das Thema Tierquälerei sensibilisieren.“ Hinweise an die Polizei an Peta unter 0711/860 59 10 oder per ­E-Mail (whistleblower@peta.de).