Rheinfelden-Herten – Industrie und Gewerbe bilden das Rückgrat einer Stadt. „Weil sie Arbeitsplätze schaffen und Möglichkeiten zur Ausbildung bieten“, erklärt Geschäftsführer Michael Meier, Wirtschaftsförderer der Stadt Rheinfelden. Allein in Rheinfelden sind über 11.000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze zur verzeichnen. „Vor allem die Industrie hat in Rheinfelden, einer sehr jungen Stadt, eine große Bedeutung“, so Meier weiter.

Rheinfelden/Baden ist eine Stadt, die aus der Wirtschaft gewachsen ist und daher weiß, worauf es ankommt. Vor allem die Gewerbegebiete der Stadt bieten auf über 36 Hektar Entwicklungsmöglichkeiten. Darunter auch das Gewerbegebiet Herten-Ost mit elf Hektar, dass im Jahr 1989 entstanden ist, und das Industriegebiet Herten-West mit zwölf Hektar, auf dem sich Betriebe bereits seit 1970 angesiedelt haben.

Im Gewerbegebiet Herten-West findet sich eine breite Mischung aus Maschinenbau, Maschinenvermietung, Fensterbau, Speditionen, Baustoffhandel und Handwerksbetriebe. Direkt im Anschluss liegt das Gebiet Herten-Ost mit einem Medizintechnikunternehmen, mit Autohandel und Autowerkstattbetrieben. Südlich der Bundesstraße finden sich weitere Unternehmen, wie ein Maschinenbaubetrieb.

„Der direkte Anschluss von Rheinfelden-Herten an die Autobahn A98 und A861, aber auch der Rheinhafen in der Nähe des Rheinfelder Ortsteils, sind ein attraktives Zugpferd für die Ansiedlung weiterer Gewerbegebiete“, erklärt der Wirtschaftsförderer. Deshalb entsteht im größten Ortsteil der Stadt Rheinfelden, mit rund 5000 Einwohnern, das Gewerbegebiet Sengern. „Wir sind aktuell in der Vermarktung“, so Michael Meier. Das Gewerbegebiet soll zwischen der B34 und der Bahnlinie Basel-Singen und westlich der Autobahn-Ausfahrt-Süd entstehen. Geplant ist eine weitere Größe von zwölf Hektar. „In ‚Sengern’ wird ein innovatives und hochwertiges Gewerbegebiet entstehen, das vor allem für Neuansiedlungen von Gewerbebetrieben, insbesondere im Bereich der Medizintechnik entwickelt wurde“, so Meier weiter.

Der Schweizer Markt unmittelbar vor der Haustür und Frankreich in nächster Nähe sorgen dafür, das der Wirtschaftsstandort Rheinfelden ständig wächst. „Aber auch die Möglichkeit zur Naherholung am Rhein und auf dem Dinkelberg spielen im Bereich der Freizeitqualität eine Rolle. Ebenso die Nähe zur Metropolregion Oberrhein“, ist der Wirtschaftsförderer überzeugt.

Die Wirtschaftsförderung die Standortentwicklung (WST Rheinfelden), ist die zentrale Anlaufstelle für Unternehmen, potenzielle Neuansiedlungen, Existenzgründer und Investoren. „Wir fungieren als Verbindungsstelle zu den unterschiedlichen Ansprechpartnern in Wirtschaft und Verwaltung“, erklärt Michael Meier.