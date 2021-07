Wenngleich sich St. Georgen in den vergangenen Jahrhunderten den Beinamen Industriestadt im wahrsten Sinne erwirtschaftet hat, so ist sie vom typischen Charme einer solchen weit entfernt. Rauchende Kaminschlote haben das Stadtbild noch nie dominiert. Vielmehr sind es Unternehmen, die aus kleinen Tüftlerwerkstätten entstanden sind. Welche Vielfalt an Gewerbe- und Industrieunternehmen es in St. Georgen wirklich gibt, lässt sich am besten bei einem Blick in die Industriestraße erkennen, die bis heute die Industriemeile der Bergstadt ist.

Die Bezeichnung Industriemeile ist keineswegs übertrieben. Direkt an der Schwarzwaldbahnlinie reihen sich zwischen Klosterweiher und dem Gewann Gsod auf einer Länge von rund eineinhalb Kilometern Dutzende Unternehmen aneinander. Die großen Innenhöfe mit ihrer Laderampenromantik stehen dabei sinnbildlich dafür, dass hier Güter unterschiedlichster Art in alle Welt exportiert werden. Früher dominierten vor allem die Fabrikgebäude der beiden großen Hersteller von Geräten für die Unterhaltungsindustrie, Dual und PE. Diese Gebäude sind heute in Besitz der Perpetuum Ebner GmbH (PE), die gleichzeitig größter Vermieter von Gewerbeflächen ist. Auf 70 000 Quadratmetern, verteilt auf drei Standorte, haben sich hier zwei Dutzend kleine und mittelgroße Unternehmen mit Produktions-, Lager- und Verwaltungsflächen eingemietet.

Daneben zeichnet sich in der Industriestraße eine bunte Vielfalt an Gewerbebetrieben ab. Überwiegend sind es kleinere metallver- und bearbeitende Betriebe. Einer davon ist die Rettenberger Metallveredelung. Ein hochspezialisiertes Unternehmen mit über 50-jähriger Erfahrung in der Veredelung von Metallbauteilen für Kunden unter anderem aus der Luft- und Raumfahrttechnik, Medizin- und Labortechnik sowie aus der Automobilindustrie. Auch Kunden aus der Verpackungs- und Chemie- sowie aus der Uhren- und Schmuckindustrie setzen auf das Know How und die Erfahrung der Galvanikspezialisten.

Ebenfalls in der Industriestraße angesiedelt ist die Firma M&M Softwarehaus. Hier werden einzigartige Softwarelösungen für Kunden entwickelt, die maßgeschneidert auf den Bedarf des Kunden abgestimmt sind und diesem den entscheidenden Wettbewerbsvorteil sichern. Aber auch eine Spedition, Autowerkstätten, ein Holzdesigner, ein Werbetechniker und Firmen von der Kabelkonfektion bis hin zu Gartenbauunternehmen, Autohaus, einem Betonwerk und einem Recyclingunternehmen reihen sich die unterschiedlichsten Gewerbe praktisch nahtlos aneinander. Die einen als ehemalige Start-up-Unternehmen, die sich etabliert haben. Die anderen, die an dem Standort ausreichend Flächen für ihr immer stärker wachsendes Unternehmen gefunden haben. Nicht wenige von ihnen sind so genannte Hidden Champions, also versteckte Marktbranchenführer, von denen die breite Masse gar nicht weiß, dass es sie gibt. Weil ihre Produkte nicht für den Endverbraucher bestimmt sind. Oder weil sie gar nicht unter dem eigenen Namen, sondern für renommierte Marken produzieren. Zudem findet man in der Industriestraße auch mehrere Discount- und Supermärkte sowie einen landwirtschaftlichen Genossenschaftsmarkt.