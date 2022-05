von Petra Wunderle

Das Mieterfest der städtischen Wohnungsbaugesellschaft hat die Gäste in Scharen in den Tutti Kiesi-Park gelockt. Das Areal glich einer kleinen Kirmes-Meile. Es gab Musik, Unterhaltung und Bewirtung. Die städtische Wohnbau hat ihre Magnetfunktion nicht nur als Vermieter bestätigt. Die Organisation lag in den Händen der Rheinfelder Firma Süma.

Wohnbau-Geschäftsführer Markus Schwamm konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Zum Auftakt zeigte sich Oberbürgermeister und Aufsichtsratsvorsitzender Klaus Eberhardt froh darüber, dass nach zwei Jahren Corona-Pause wieder ein Fest gefeiert werden konnte. „2021 hatte die städtische Wohnbau ihr 70-jähriges Bestehen, dann haben wir uns dazu entschieden, das Jubiläum der Wohnbau in das 100-jährige Jubiläum der Stadt Rheinfelden mit einzubeziehen“, sagte Eberhardt. Er berichtete von einem „strengen Programm“ der vergangenen Jahre: „Über 150 Wohnungen wurden gebaut. Wir wissen, dass Wohnraum benötigt wird. Es gibt viele neue Objekte und es wird stets in bestehende Objekte investiert.“ Eberhardts Aufforderung zum Feiern: „Heute stehen Sie, liebe Mieter, und Ihre Familien im Mittelpunkt. Das ganze Team der Wohnbau steht bereit für Sie.“

2000 Personen mit Mietverträgen wurden zum Mieterfest angeschrieben, das Auskunftsteam der städtischen Wohnbau schätzt die Mieter-Gäste an den zwei Festtagen auf bis zu 6000 Personen. Auch Nicht-Mieter waren willkommen. Der Zuspruch war groß – nicht nur wegen der kostenlos verteilten Mieter-Wert-Bons zurückzuführen, die an Speisen- und Getränkestationen (für die Bewirtung sorgte das Team der Stadtmusik) sowie allen Vergnügungsständen eingelöst werden konnten.

Die Tombola der FSV-Jugend und die Kirmesstände waren äußerst beliebt, ebenso das Unterhaltungsprogramm. Auf der Bühne traten Straßenmusiker Klaus Böffert, die Stadtmusik Rheinfelden, die Schmuggler Warmbach und die Kapellenberger auf. Clown Hundertpfund aus Freiburg brachte nicht nur die jungen Gäste zum Staunen. Es war es ein Fest der Generationen: Gemeinsam freuten sich Sabine und Klaus Grill, Tochter Melanie Klein mit Ehemann Björn Klein und den Kindern Emily und Lara über das Ereignis. „Wir sind über 30 Jahre Mieter und sehr zufrieden“, so Sabine Grill. Vier Jahrzehnte ist Alice Kemp Mieterin in derselben Wohnung. Ihr Ehemann ist inzwischen gestorben, die Kinder längst ausgezogen. „Unter uns Mietern besteht eine sehr schöne Gemeinschaft“, sagte Kemp.