von Dora Schöls

Die Gemeinde der Alperenler-Moschee will in Rheinfelden eine Kita bauen – die Verwaltung war dafür, der Gemeinderat dagegen. In der nächsten Sitzung steht das Thema auf der Tagesordnung: Die Verwaltung schlägt nun statt einer Kita in muslimischer Trägerschaft vor, mit der Gemeinde Grundlagen für eine gemeinschaftliche Einrichtung zu entwickeln – und einen anderen Standort zu suchen.

Der Gemeinderat hat sich gegen eine Kita in muslimischer Trägerschaft ausgesprochen – es gab Bedenken wegen der Ditib-Zugehörigkeit und möglicher Hürden bei der Integration. Die Verwaltung hatte das Konzept des Trägervereins geprüft und für gut befunden. Die Entscheidung über die Betriebserlaubnis liegt nicht bei der Stadt, sondern beim Landesjugendamt (KVJS); das Sozialdezernat empfiehlt, „die aktuell sehr schwierige Versorgungslage mit Kita-Plätzen in Rheinfelden“ in die Abwägung einzubeziehen.

Nun will die Verwaltung wissen, wie sie vorgehen soll – und macht dem Gemeinderat einen Kompromissvorschlag, der am Dienstag diskutiert werden soll: Die Verwaltung entwickelt mit der Moscheegemeinde, dem Verein aus Mannheim, der die Kita betreiben will, und anderen Trägern Grundlagen für eine gemeinschaftliche Einrichtung, „die eine interkulturelle und interreligiöse Kooperation ermöglicht“.

Die Vorteile für die Verwaltung: „Kulturelle und religiöse Vielfalt sind Teil der Realität des Lebens in unserer Stadt“, schreibt Armin Zimmermann, Leiter des Amtes für Familie, Jugend und Senioren, in der Beschlussvorlage. Die Zusammenarbeit fördere Toleranz, Vertrauen und Integration. Gerade in der frühkindlichen Betreuung sei ein solches interkulturelles Projekt „Pionierarbeit und von unschätzbarer Bedeutung“. Zudem wäre es ein Signal an die muslimische Gemeinschaft der Stadt, dass Initiativen zur Förderung des Allgemeinwohls willkommen sind.

Eine solche Einrichtung solle mittelfristig in die Finanzplanung aufgenommen werden – allerdings sollen priorisierte Vorhaben wie Erweiterung des Pauluskindergartens oder der Kita Bienenkorb und ein Waldkindergarten, Vorrang haben. Nun hält die Verwaltung den Standort auf dem Grundstück der Moschee für ungeeignet und möchte einen anderen Ort für das Projekt suchen. Die Alperenler-Moschee liegt im Bebauungsplan Schildgasse, einem Gewerbegebiet. Für soziale Einrichtungen braucht es eine Sondererlaubnis. Ursprünglich hatte das Bauamt die Kita dort für zulässig befunden.

„Aus der Zulassung der Moschee kann jedoch nicht darauf geschlossen werden, dass hier auch ein Kindergarten ausnahmsweise zulässig ist“, schreibt Zimmermann. Zudem könne sich eine Kita nicht auf die Religionsfreiheit berufen. Kindergärten seien anders zu werten, weil sie nahe zum Wohnumfeld liegen sollen. Und: In Kindergärten soll im Außenbereich Kommunikation möglich sein – „was bei den in einem Gewerbegebiet zu erwartenden Lärmeinwirkungen nicht gesichert ist“. Darüber hinaus will die Verwaltung keinen Präzedenzfall schaffen.