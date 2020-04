von sk

Nachdem sich der Gemeindewahlausschuss am 31. März einstimmig für das Abhalten der Oberbürgermeisterwahl in Rheinfelden zum geplanten Termin am 26. April ausgesprochen hat, laufen in der Verwaltung nun die Vorbereitungen der Wahl – unter Berücksichtigung der Corona-Verordnung. Dies schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Damit sich die Wähler gut informieren können, hat die Verwaltung die wichtigsten Informationen auf der städtischen Internetseite zusammengefasst.

„Wie vom Innenministerium empfohlen, werben wir offensiv für die Briefwahl“, erklärt Hanspeter Schuler, Leiter des Hauptamtes. Daher erhalten alle Wahlberechtigten in der laufenden Woche per Post die Briefwahlunterlagen. „Mit den Unterlagen kann nun jeder Wähler ohne großen Aufwand seine Stimme per Briefwahl von zu Hause abgeben“, erklärt der Hauptamtsleiter. Wer persönlich im Wahllokal wählen möchte, muss daran denken, seinen Wahlschein, der ihm mit den Briefwahlunterlagen zugesandt wurde, am Tag der Wahl mitzubringen.

Eine reine Briefwahl ist per Gesetz nicht möglich. Die Stadtverwaltung muss deshalb auch die Möglichkeit zur Urnenwahl anbieten. Um den geforderten Mindestabstand beim Wahlvorgang zu gewährleisten, weicht die Stadt auf große Hallen aus und reduziert die Anzahl der Wahllokale. Diese werden eingerichtet in der Fécamphalle, im Campus, in der Scheffelhalle in Herten sowie in der Sonnenrainhalle in Karsau. Für nicht mobile Wähler, die trotz allem selbst zur Wahl gehen möchten, wird die Stadt einen Fahrdienst zum Wahllokal einrichten.

Sicherheitsvorkehrungen

In den Wahllokalen werden Wartebereiche eingerichtet. Die Räume und Wahlkabinen werden regelmäßig gereinigt. Zum Schutz der Wahlhelfer werden Spuckschutz-Vorrichtungen aufgebaut. Den Wahlhelfern werden darüber hinaus Mundschutz und Einmalhandschuhe sowie die Möglichkeit zur Handhygiene zur Verfügung gestellt. Am liebsten wäre der Stadtverwaltung trotzdem eine möglichst hohe Briefwahlquote, teilt sie mit.