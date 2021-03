von Dora Schöls

Einstimmig hat der Gemeinderat den Vorschlag der Verwaltung angenommen, dem zufolge der Verein 35.000, die Stadt rund 280.000 Euro für die belastete Erde von der FSV-Baustelle in Warmbach. Ohne richtige Absprache mit der Verwaltung war mehr Erde entsorgt worden als besprochen.

Daraufhin hatte der FSV gegenüber der Stadt erklärt, sich an den Mehrkosten nicht beteiligen zu wollen, und einen Rechtsstreit angekündigt, sagte OB Klaus Eberhardt in der Sitzung. Die Stadt hätte in einem Rechtsstreit jedoch keine guten Chancen. In einem zweiten Gespräch habe man sich dann auf einen Beitrag von 35.000 Euro seitens des Vereins geeinigt – auch wenn der FSV laut Rechnung der Verwaltung knapp 50.000 Euro zahlen sollte (wir berichteten).

Ja zum Vergleich

Diesem Vergleich stimmte der Gemeinderat zu. „Nachvollziehbar“ nannte Uwe Wenk (SPD) den Ausgleich, „angemessen“ fand ihn Dieter Meier (CDU), aber „es bleibt ein bitterer Nachgeschmack“. Ein Fehler sei die mangelhafte Untersuchung des Erdhügels gewesen: „Da muss sich der Gemeinderat auf die Verwaltung verlassen können.“ Wilfried Markus (CDU) konnte „mit dem Ergebnis gut leben“. Karin Reichert-Moser (Freie Wähler) kritisierte allerdings, dass der FSV sich nicht mit seinem ganzen Anteil an der Rechnung der Deponie, bei der die Erde entsorgt wurde, beteiligt.

Dem Vergleich stimme man zu, „damit Ruhe einkehrt“. Gustav Fischer (SPD) bat darum, auch die personellen Konsequenzen in der Verwaltung öffentlich zu machen: „Die Leute interessiert, wer das in den Sand gesetzt hat.“ Dem widersprach der OB jedoch, personelle Fragen bespreche er nicht öffentlich.