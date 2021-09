von Horatio Gollin

Der Sozialausschuss des Gemeinderats trägt die meisten von der Stadtverwaltung Rheinfelden vorgeschlagenen Kürzungen um zehn Prozent bei Zuschüssen für gemeinnützige Organisationen und die mobile Jugendarbeit nicht mit. Er bewertet die sozialen Auswirkungen höher als die Einsparungen für den städtischen Haushalt.

Kinder und Jugend

Kinder und Jugendliche leiden unter der Pandemie, sagte Lars Lucas, kommissarischer Leiter des Jugendreferats. Daher bestehe mehr Bedarf für Kinder- und Jugendhilfe: „Die Folgen sind dramatisch, wenn wir um zehn Prozent kürzen.“ Reduzierte Öffnungszeiten in Jugendtreffs erhöhten den Druck auf den öffentlichen Raum, wo Konfliktherde wieder zunehmen würden. Soziale Benachteiligung, Gefährdungspotenziale, Vereinsamung und Isolation könnten zunehmen. Dennoch will die Stadtverwaltung die Mittel für den SAK Lörrach als Träger der mobilen Jugendarbeit um zehn Prozent kürzen, was sich wegen fehlender Personalkostensteigerungen für 2021 und 2022 auf 14 Prozent summieren würde. Viele Stadträte wollten dem nicht folgen, da die möglichen Auswirkungen für sie nicht im Verhältnis zur Einsparung stünden. Der Sozialausschuss empfiehlt dem Gemeinderat mehrheitlich, die Mittel des SAK auf dem Stand von 2021 zu belassen, was einer Kürzung um vier Prozent gleichkäme.

Ferienprogramm

Kürzungen stehen auch bei der Dieter-Kaltenbach-Stiftung an. Lucas erläuterte, die Stiftung habe ein Modell zur einkommensabhängigen Staffelung der Beiträge fürs Ferienprogramm entwickelt, um die Kürzung aufzufangen. Sie schlage vor, dass die Stadt den vollen Vorschuss für 2022 bezahlt und am Jahresende die erwirtschafteten Mehreinnahmen von 5000 bis 19.000 Euro erhält. Das beinhaltet das Risiko, dass die Stadtverwaltung die Einsparung nicht erreicht. Die Stiftung schlägt daher vor, dass die Stadt die eingefrorene Zuschusshöhe von 2020 abzüglich drei Prozent an die Stiftung zahlt und diese Mindereinnahmen durch Mehreinnahmen auszugleichen versucht. Mehreinnahmen könnten bei der Stiftung Stellen- und Leistungskürzungen vermeiden. Der Sozialausschuss folgte mit einer Enthaltung dem Beschlussvorschlag der Verwaltung.

Familienzentrum

Das Familienzentrum bekommt Zuschüsse für die Miete von 16.600 Euro und für die Tagespflege von circa 150.000 Euro. Daran will die Stadtverwaltung nicht rütteln, da Mietzuschüsse durch Landesmittel gedeckt werden und anstelle der Tagespflege Krippenplätze eingerichtet werden müssten. Daher wären diese Kürzungen nicht wirtschaftlich, erklärte Simone Fuchs, Abteilungsleiterin Frühkindliche Bildung und Betreuung. Gekürzt werden könne nur der Vereinszuschuss von 35.000 Euro. Dies verursache den Wegfall von 120 Angebotsstunden, eines offenen Treffs sowie Angeboten wie der Internationalen Familienküche oder des Alleinerziehenden-Cafés. Der Sozialausschuss empfiehlt dem Gemeinderat, auf Kürzungen zu verzichten.

Gegen Kürzungen

Der Ausschuss lehnt auch ab, zwölf gemeinnützige Organisationen, etwa den Caritasverband und die Awo, geringer zu fördern. Damit ließen sich die Ausgaben bloß um 1100 Euro reduzieren. „Ich werde nicht um den letzten Euro kämpfen, aber wir werden uns bei den Haushaltsberatungen wiedersehen“, sagte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. Dass die SPD-Fraktion im Kreistag, deren Sprecher Eberhardt ist, gegen Kürzungen ist, ist für ihn kein Widerspruch: Er trenne die Ämter. Der Ausschuss stimmte dem Vorschlag zu, die Zuschüsse an das Frauenhaus Lörrach von jährlich 2000 Euro und an die Frauenberatungsstelle Lörrach von jährlich 1500 Euro beizubehalten.