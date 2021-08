von Dora Schöls

Die Stadtverwaltung von Rheinfelden ist auf der Suche nach einem neuen Energiemanager: Michael Schwarz verlässt die Stadt nach elf Jahren und geht im Januar zur Verwaltung nach Basel. Der 48-Jährige will sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen.

Es kehrt kaum Ruhe ein in der Verwaltung

Ende 2020 hatte der Klimamanager gekündigt, die Stelle ist noch nicht wieder ausgeschrieben worden, auch weil man intern überlegen will, welche Aufgabenverteilung zwischen Klimamanagement, Gebäudemanagement und Energieberatung sinnvoll ist. Die Amtsleitung des Gebäudemanagements wiederum hat nach anderthalbjähriger Vakanz im April diesen Jahres Werner Wohner übernommen. Damit jedoch habe sein Weggang nichts zu tun, versichert Energiemanager Michael Schwarz: „Wir verstehen uns gut, es tut mir eher leid, dass ich jetzt gehe, wo nach dieser langen Durststrecke endlich jemand gefunden wurde.“

Der 48-Jährige wolle sich vielmehr einer neuen beruflichen Herausforderung stellen und wird zum Januar in Basel Energiemanager. „In diesem Bereich gibt es nicht viele Stellen, da muss man so eine Chance nutzen“, sagt Michael Schwarz. Aus diesem Grund sieht er auch gute Chancen für die Stadt Rheinfelden, einen Nachfolger zu finden. Bis Ende des Jahres bleibt Schwarz aber noch in der Stadtverwaltung Rheinfelden, auch den Energiebericht wird er noch in den Gremien vorstellen.