Der Rheinfelder Musikschule wie auch der Volkshochschule ist es vor der Pandemie soweit gut gegangen – allerdings nur dank des Zuschusses der Stadt. Das war das Fazit im Gemeinderat, wo die Jahresabschlüsse für 2019 für die beiden Einrichtungen vorgestellt wurden. Ein Problem allerdings sieht das Rechnungsprüfungsamt in der Abrechnung der Raumkosten.

Volkshochschule

„Es läuft – oder es lief 2019 noch gut“, sagte VHS-Leiterin Stephanie Krenze im Gemeinderat. Abendgymnasium, Sprachentreff, Sommerferienprogramm – die Liste der VHS-Angebote ist lang. Rund 25.000 Unterrichtseinheiten wurden 2019 gegeben, 62 Bildungsberatungen und drei Klassen im Abendgymnasium gab es. Mit 122 ist vor allem die Teilnehmerzahl in den Deutschkursen auf einem Niveau über B1 gestiegen. In der offenen Ganztagsschule gab es 47 Angebote für 444 Schüler.

Insgesamt schließt die Einrichtung das Jahr 2019 mit einem Plus von rund 20.000 Euro ab. „Das ist nicht schlecht – aber große Sprünge kann man damit nicht machen“, sagte Ragna Haulitschke vom Rechnungsprüfungsamt. Eine Beanstandung habe es bei der Prüfung gegeben: „Das Kassenbuch war nicht fälschungssicher, das war einfach eine Excel-Tabelle.“ Dies sei inzwischen geändert worden.

Verzerrtes Bild

Ohne Zuschüsse könnte die VHS jedoch nicht so gut abschließen, betonte die Prüferin. Rund 260.000 Euro gab es 2019 für Personalkosten von der Stadt. Mit Blick auf den Haushalt sagte sie den Gemeinderäten: „Ich weiß, Sie müssen schwere Entscheidungen treffen – aber achten Sie bei Ihren Überlegungen darauf.“ In den vergangenen drei Jahren habe die Bilanz immer gut ausgesehen, allerdings sei dies ein verzerrtes Bild. Die Zuschüsse für das Abendgymnasium, das 2013 gegründet wurde, seien erst ab 2017 geflossen, daher gleiche man seither die Verluste aus.

Teilnehmerlisten

Das Amt empfiehlt der VHS zudem, vermehrt auf korrekte Teilnehmendenlisten zu achten, damit man Einbußen bei der Erstattung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge vermeidet. Hier gebe es immer wieder Flüchtigkeitsfehler. Darüber hinaus solle der Personalkostenzuschuss der Stadt künftig als fester Betrag gewährt werden.

Musikschule

Nicht ganz so gut zeigt sich die Bilanz der Musikschule, die das Jahr 2019 mit einem Minus von rund 500 Euro abschließt. 1470 Schüler hatte die Schule im Vor-Corona-Jahr, 2020 waren es 1370. Etwa 95 Prozent der Kosten seien Personalkosten – „typisch für eine Musikschule“, erklärte Svenja Lau vom Rechnungsprüfungsamt. Rund 400.000 Euro hat die Stadt im Jahr 2019 dazu gegeben. Gerechnet auf die Stunden, die von den Einwohnern in Anspruch genommen wurden, zahlt Rheinfelden 1098 Euro pro Jahreswochenstunde; Grenzach-Wyhlen zahlt 960 Euro, Schwörstadt 808 Euro.

Raumkosten anders verrechnen

Sowohl für die VHS als auch die Musikschule empfiehlt das Rechnungsprüfungsamt, die Raumkosten anders zu verrechnen: Bislang sind diese im Budget des Kulturamts enthalten, werden also indirekt über dieses Amt bezuschusst. Mit einer Änderung der Kulturförderungsrichtlinie von 2015 falle jedoch die Rechtsgrundlage für eine Bezuschussung von drei Euro pro Raum und Stunde weg. Künftig sollten daher alle Aufwendungen für die Einrichtungen gesamthaft verbucht werden.

Das sagt der Gemeinderat

Der Vorschlag zu den Raumkosten fand im Gremium Anklang, die Berechnung sei so transparenter. Die Bedeutung der VHS für die Stadt zeige sich darüber hinaus nicht nur in ihrem breiten Angebot, sondern auch darin, dass es angenommen wird, sagte Gemeinderätin Karin Reichert-Moser (Freie Wähler). „Es orientiert sich an den Bedürfnissen der Menschen.“

Den Personalkostenzuschuss indes habe man schon einmal als festen Betrag gewährt, erinnerte Paul Renz (CDU) – warum dies wieder umkehren? „Man denkt, man ist über die tatsächliche Abrechnung flexibler“, antwortete Haulitschke, „aber das ist ein ziemlicher Aufwand, das zu berechnen.“ Gerade bei der Musikschule könne man nicht realistisch sparen, fand Eckhart Hanser (CDU). „Da würden wir viel kaputt machen, was man mühsam wieder aufbauen müsste.“ Aber auch die Musikvereine bräuchten Hilfe, hier sollte die Stadt Hallen für Proben freigeben.

Kürzungen

Die Lage bei der Gewerbesteuer und damit die Haushaltslage scheine sich indes nicht zu entspannen, erwiderte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt. „Die Kürzungen sind alle schmerzhaft, bei den Vereinen, Kitas, sozialen Einrichtungen“, so der OB. Es sei eine Gemeinschaftsaufgabe und jeder Partner müsse seinen Beitrag leisten. Er sei zudem „immer wieder überrascht, wie hoch der Zuschuss für die VHS und die Musikschule ausfällt“. Die gute Arbeit der Einrichtungen sei dies aber wert.