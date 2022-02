von Heinz Vollmar

Mit der Unterzeichnung eines Kooperationsvertrages, in dem die langfristige Zusammenarbeit bei der Nahwärmeversorgung und die Zusammenlegung der Nahwärmenetze von Energiedienst und Stadtwerken beschlossen wurde, haben die Stadt Rheinfelden und die Energiedienst AG ein Zeichen für eine nachhaltige Wärmeversorgung gesetzt. Vor der Vertragsunterzeichnung betonten Oberbürgermeister Klaus Eberhardt und Energiedienst-Vorstand Jörg Reichert die Bedeutung des Zusammenschlusses der Nahwärmenetze.

Dieser soll im Mai erfolgen, danach werde der Großteil des Wärmebedarfs über die Nutzung der industriellen Abwärme der Firma Evonik getragen. Dazu errichten die Stadtwerke eine weitere Abwärmeauskopplung bei Evonik, sodass künftig die nachhaltige Wärmemenge aus zwei industriellen Abwärmequellen der Stadt Rheinfelden zur Verfügung stehe. Das Projekt leiste einen großen Beitrag zum Klimaschutz, Nahwärme aus Abwärme sei eine umweltfreundlichere und kostengünstigere Wärmeversorgung als die aus fossilen Quellen. Die Technik spare rund 10.000 Tonnen Kohlendioxid jährlich.

Eberhardt sagte, dass der Zusammenschluss der Nahwärmenetze die Chance biete, das gesamte Stadtgebiet mit Nahwärme zu versorgen, was ein starkes Zeichen für den Klimaschutz bedeute. Zugleich zeige die Partnerschaft, dass man für den Klimaschutz gemeinsam neue Wege gehen müsse und auch könne. Dies stimme ihn nicht nur zuversichtlich für die Zukunft, sondern mache deutlich, dass man auch mehr vernetzt denken müsse, gegebenenfalls auch grenzüberschreitend. Aktuell werde eine Machbarkeitsstudie geprüft, um in Sachen Nahwärmeversorgung gegebenenfalls Rheinfelden in Richtung Grenzach-Wyhlen anzubinden.

Technische Details erklärten Klaus Nerz und Stefan Schlachter für Energiedienst sowie Daniel Weiß für die Stadtwerke. Sie teilten mit, dass mit den Bauarbeiten für die Verbindungsleitung zwischen den Netzen Anfang März begonnen werde. Die Trassenlänge betrage 320 Meter, die Kapazität der Leitung 4000 Kilowatt. Aufeinandertreffen werden die Leitungen Anfang Mai im Bereich der Oberen Kanalstraße. Alle Redner betonten das große Interesse an der Verlegung von Hausanschlüssen. In den kommenden zehn Jahren sollen die Nahwärmenetze ausgebaut werden, weil unter anderem die Abwärme der Industrie ein Vielfaches des aktuellen Bedarfs der Wärmeanschlussnehmer decke. Hingewiesen wurde auf zahlreiche Aktionen in diesem Jahr, bei denen der Bevölkerung Gelegenheit geboten wird, sich über Themen zur Wärmeversorgung, Anschluss an das Nahwärmenetz und gesetzliche Anforderungen zu informieren. Ein Tag der offenen Heizzentralen ist im Herbst geplant.

Mit einer Sonderaktion werben Energiedienst und Stadtwerke um Neukunden. Die ersten 100 potenziellen Anfragen sollen bei einem Anschluss an das Nahwärmenetz zwei Monate die Wärmeenergie kostenfrei geliefert bekommen. Außerdem werden bei Erreichen der 100 Anfragen drei Essengutscheine sowie Eintrittskarten für die Rheinfelder Schwimmbäder verlost.