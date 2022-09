von Erika Bader

Rheinfelden – „Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg“, so umriss Heinrich Lohmann (Grüne) die Bestrebungen der Stadtverwaltung, die kommunale Bauleitplanung in Zukunft klimagerecht zu gestalten. „Das ist ein großer Schritt in eine Richtung, die wir früher gebraucht hätten“, meinte Lohmann in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses.

Bei der Erstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen will die Stadt in Zukunft ein besonderes Augenmerk auf eine klimafreundliche Planung legen. Besonders im Fokus liegen Neubauten. Was zunächst abstrakt klingt, kann in der Praxis so aussehen: Wie schafft man es, Rheinfelden künftig bauplanerisch so aufzustellen, dass die Stadt beispielsweise besser gegen Hochwasser und Starkregen geschützt ist? So einfach die Frage klingt, so schwierig kann deren Beantwortung sein. Denn bei der klimagerechten Bauleitplanung können ganz unterschiedliche Zielsetzungen aufeinanderprallen.

So lässt sich durch Nachverdichtung Grund und Boden einsparen, andererseits werden dadurch zunehmend Flächen versiegelt. Deshalb müsse in Zukunft jedes Plangebiet für sich betrachtet werden, um eine ideale Lösung zu finden. Bei der Suche eben dieser, soll ein Prüfschema helfen, das die städtebaulichen Entwurfskriterien auflistet. In diesem Schema wird beispielsweise geprüft, ob bei einem Bauprojekt Frischluftschneisen berücksichtigt werden, ob Flächen für die Nahwärmeversorgung eingeplant wurden oder auch Bäume oder E-Ladesäulen vorgesehen sind. Anschließend entscheidet die Stadtplanung darüber, welche Kriterien für das jeweilige Bauprojekt festgesetzt werden.

So können beispielsweise Schottergärten verboten werden, wasserdurchlässige Beläge für Parkflächen festgelegt werden oder auch die Abdeckung von Lichtschächten angeordnet werden. Karin Paulsen-Zenke (SPD) merkte an: „Ich halte es nicht für ausreichend, dass nur Neubauten davon betroffen sind. Es sollten auch aktuelle Bauprojekte einbezogen werden.“

„Alle Verfahren, die wir jetzt beginnen und auch Änderungen von Bebauungsplänen unterliegen diesen Kriterien“, merkte Oberbürgermeister Klaus Eberhardt an. Ob Bebauungspläne im Verfahren ebenfalls anhand der Kriterien geprüft werden sollen, sei eine Einzelfallentscheidung. Bei der Festlegung der Kriterien sind die Stadtplaner gefragt. Sie entscheiden, welche davon in den Bebauungsplan aufgenommen werden und welche nicht. „Durch das Raster wird die Klimaverträglichkeit geprüft“, so der Oberbürgermeister.

Erst im Sommer hat sich Rheinfeldens Stadtplanung neu aufgestellt. Mit Christiane Ripka als Bauamtsleiterin konnte die Stadt die ehemalige Leiterin der Stadtplanungs- und Umweltabteilung in Rheinfelden zurückgewinnen. Yunjie Liu widmet sich den Themen Stadtentwicklungskonzept und Bauleitplanung. Alexandre Marguery hat unter anderem einen Blick für Energie und Klimaschutz.