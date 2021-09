von Dora Schöls

Ferienzeit ist Bauzeit – jedenfalls gilt das für die Rheinfelder Schulen. Von Brandschutz über Fassadensanierung bis hin zu neuen Fachräumen ist in den Sommerferien viel passiert. Hauptamt und Gebäudemanagement nutzen die Wochen, in denen sie keinen Unterricht stören. Auch bei der Digitalisierung geht es voran.

Gertrud-Luckner-Realschule

Viel passieren soll in der Realschule: Das Hauptgebäude wird für 1,38 Millionen Euro teilsaniert, mit neuen Fenstern, einer sanierten Fassade, Elektronik, neuem Brandschutz und besserem Schallschutz. Ab Anfang August wurde dies vorbereitet, was recht lärmintensiv sei, erklärt Gebäudemanager Werner Wohner von der Stadtverwaltung Rheinfelden. „Der Rest kommt im laufenden Schulbetrieb.“ Außerdem werden für 1,35 Millionen Euro die naturwissenschaftlichen Räume komplett erneuert, auch dies wurde in den Ferien vorbereitet. Bis 2023 sollen die Räume in den drei Stockwerken angegangen werden, jeweils pro Jahr ein Stockwerk, immer mit Baubeginn in den Sommerferien. Ab diesem Herbst werden zudem für 100.000 Euro sämtliche Innentüren ausgetauscht, „aus Schallschutz- und Sicherheitsgründen“.

Georg-Büchner-Gymnasium

Das Gymnasium wird elektrisch saniert, bekommt eine Brandmeldeanlage und verbesserten Schallschutz. Zudem werden diverse Maßnahmen aus dem Brandschutzkonzept angegangen. In den Ferien wurden auch dafür die lärmintensiven Vorbereitungen erledigt, sagt Wohner, die Arbeiten dauern noch bis Ende 2022, meist im laufenden Schulbetrieb. Die Kosten liegen bei 1,45 Millionen Euro.

Christian-Heinrich-Zeller-Schule

In der Karsauer Grundschule ist laut Wohner das Lehrerzimmer umgebaut worden. Auch wurde ein zweiter Rettungsweg angelegt. Diese Arbeiten sollen in diesem Herbst abgeschlossen werden. Die Kosten liegen bei 60.000 Euro.

Digitalisierung

Auch bei der digitalen Ausstattung der Schulen hat sich in den Ferien einiges getan. Laut Vanessa Hünerli vom Hauptamt hat die Goetheschule für 79.000 Euro neun interaktive Displays bekommen, die Hebelschule Nollingen, die Scheffelschule Herten, die Dinkelbergschule Minseln und Eichsel sowie die Christian-Heinrich-Zeller-Schule Karsau jeweils vier Displays für 29.000 Euro. Dort wurden ebenfalls neue Leitungen für besseres WLAN verlegt. Hier seien die Kosten nicht genau anzugeben, weil die Maßnahme mit anderen zusammenhänge. Die Hans-Thoma-Schule Warmbach hat zudem 16 iPads bekommen.

Weitere Ausstattung

Über den Sommer haben die Schulen rund 200 Lehrerendgeräte bekommen. Geplant sind außerdem digitale Tafeln in den naturwissenschaftlichen Räumen der Realschule, ein neuer Server für das Gymnasium und ein EDV-Raum in der Gemeinschaftsschule.