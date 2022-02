von SK

Auch der SPD-Ortsverein Rheinfelden beschäftigt sich mit den sogenannten Corona-Spaziergängern. Wie die Vorsitzende Karin Paulsen-Zenke mitteilt, habe der Vorstand ein Positionspapier verfasst und fordert „im Namen einer wehrhaften Demokratie“, dass der Staat keine Versammlungen ohne Anmeldung dulden solle und die Polizei bei Verstößen einschreiten müsse.

„Niemanden lassen die Auswirkungen der Pandemie kalt und wir können die Sorgen der Menschen um ihre Gesundheit nachvollziehen. Es ist aber für uns erschreckend und beunruhigend, wie leicht sich die durch die Pandemie verunsicherten Menschen von rechtsradikalen Demagogen durch Lügen und Verdrehungen von Wahrheiten manipulieren lassen“, heißt es in dem Papier. Im Bewusstsein der Geschichte der Sozialdemokratie mit den Verboten durch die Sozialistengesetze im Kaiserreich und der Verfolgung in der NS-Zeit beobachte die Rheinfelder SPD Demonstrationen rund um die sogenannten Spaziergänger mit Sorge.

Der Ortsverein könne es nicht akzeptieren, wenn diese Spaziergänger „Frieden und Freiheit“ skandieren, die Pressefreiheit bedroht sehen wollen, dieses demokratische Grundrecht gleichzeitig selbst missachten, indem sie Journalisten an ihrer Berufsausübung behindern, demokratisch gewählte Vertreter bedrohen, wenn diese Demonstranten sich mit den Opfern der Shoah vergleichen und sie damit die Geschichte der jüdischen Mitbürger verunglimpfen. „Das dürfen wir nicht zulassen“, so die SPD weiter.

Protestbewegung werde beleidigt

„Wir sind das Volk!“ Dieser mutige Aufschrei der Menschen der DDR, der zum Sturz dieses Unrechtsstaats geführt habe, habe nichts mit dem heutigen Geschrei der Querdenker zu tun, heißt es wörtlich. Damit werde die Protestbewegung von 1989 beleidigt. Die Querdenker seien nicht das Volk, sondern ein Teil einer Bevölkerung, die sich mehrheitlich an Regeln halte, sich damit solidarisch verhalte und deren bisher stille Mehrheit nun gegen die sogenannten Spaziergänge auf die Straße gehe. Demokratie, so die SPD, sei unbequem, sie setze die Bereitschaft voraus, sich auf Grund von Fakten zu informieren, sich eine Meinung zu bilden und diese zu vertreten.

Es gehöre schließlich auch dazu, sich als Unterlegener der Mehrheitsentscheidungen zu beugen und sie zu akzeptieren. Zu allen Rechten gehörten Pflichten, wie das Recht der Demonstrationsfreiheit verbunden sei mit der Pflicht, eine Demonstration anzumelden und verantwortliche Personen zu benennen. Die Demokratie sei weder gefährdet, noch sei es Ausdruck einer Diktatur, wenn der Gesetzgeber Vorschriften und Regeln zum Schutz der Bevölkerung erlasse.

Demos ohne Anmeldung nicht dulden

Dass die sogenannten Spaziergänger sich in sozialen Medien vernetzten und Hassbotschaften an Abgeordnete schickten, will die SPD nicht kommentarlos hinnehmen. „Dann gibt es keinen demokratischen Spielraum für einen politischen Diskurs mehr“, heißt es. Daher fordere die SPD, dass Demonstrationen ohne ordentliche Anmeldung mit Benennung eines Verantwortlichen nicht geduldet werden dürfen.