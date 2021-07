von Merle Heß

„Ja, man spürt, wie die Reiselust wieder vorhanden ist und die Menschen vom Reisen träumen. Die Menschen müssen mal wieder von zuhause weg“, sagt Ruzanna Vartanyan vom Reisebüro Seilnacht in Rheinfelden der Zeitung. Die Menschen hätten auch keine so große Angst mehr, da die Länder besser vorbereitet seien. Gerade Griechenland und Spanien hätten besonders gute Sicherheits- und Hygienemaßnahmen und seien daher im Moment auch beliebte Reiseziele, sagte Vartanyan.

Spanien und Griechenland beliebt

Hier sind sich die befragten Reisebüros einig. Fabian Bürgin vom gleichnamigen Reisebüro in Grenzach-Wyhlen und Tina Brutschin, „Flugbörse Fortex“in Rheinfelden, geben ebenfalls an, dass Spanien und Griechenland dieses Jahr sehr beliebt seien und Urlaub besonders auf den Inseln der beiden Länder gerne gebucht werde. „Die Fernreisen außerhalb von Europa fallen weiterhin weg“, berichtet Fabian Bürgin. Brutschin erzählt, dass die Menschen vergangenes Jahr vor allem innerhalb von Deutschland gereist seien, viele aber wieder ins Ausland wollen.

Vartanyan sagt zu den Reisen innerhalb von Deutschland und in Nachbarländer: „Viele Kunden bevorzugen weiterhin Autoreisen.“ Entscheidend sei auch, dass in vielen Ländern nun bei An- und Rückreise die Quarantänepflicht wegfällt. Das gelte aber nur für Länder, die keine Risikogebiete mehr sind oder nur einfache Risikogebiete. Zudem habe die Testpflicht viele Kunden vom Reisen abgehalten, da das Testen Zeit und Geld koste. Nun sei auch diese in vielen Ländern aufgehoben. Man müsse trotzdem immer noch einmal schauen, ob die jeweiligen Airlines die Testpflicht auch aufgehoben haben, erklärt Ruzanna Vartanyan.

Trotz all dem ist der Coronavirus weiterhin präsent und es gibt immer noch zahlreiche Themen, über die sich die Reisenden Gedanken machen. „Das, was den Reisenden Sorgen bereitet, ist das Ungewisse. Wir können schwer oder gar nicht in die Zukunft schauen“, sagt Fabian Bürgin. Auch Tina Brutschin erklärt, dass die Menschen Bedenken haben, langfristig zu buchen. Man habe Angst vor Rückkehrverboten vom Reiseort und Quarantänepflichten. Ruzanna Vartanyan ergänzt, dass die Bedingungen der Pandemie sich in den Reiseländern kurzfristig ändern können und die Reise dann abgesagt werden müsse, sei ebenfalls ein Grund zur Besorgnis. Durch die Corona-Pandemie sei die Nachfrage nach einem Flex-Tarif angestiegen, stellt Tina Brutschin fest.

Schutz vor Risiken bei Reisen

„Der Flex-Tarif ermöglicht, die Reise bis zu 14 Tage vorher zu stornieren oder zu verändern“, ergänzt Fabian Bürgin. Dieser Tarif werde von Reisenden vor allem bei langfristigen Buchungen gewählt. Er ersetze die Reiserücktrittsversicherung aber nicht, informiert Tina Brutschin. Bei der Reiserücktrittsversicherung sei die Angabe von Gründen notwendig. Hier nennt Bürgin als Beispiele einen Arbeitsplatzwechsel oder eine Krankheit. Die Möglichkeit eines Corona-Schutzes, also bei einer Erkrankung an Covid-19, sei nun der Reiserücktrittsversicherung hinzugefügt worden, erklärte Vartanyan. „Bei den meisten Versicherungen muss man den Corona-Schutz dazu buchen“, berichtet Fabian Bürgin. Die Reiserücktrittsversicherung werde häufig bei kurzfristigen Buchungen angefragt, für den Fall, dass man kurz vorher positiv getestet werde, so Brutschin.

Durch die Pandemie buche die Mehrheit lieber spontan, zwei bis drei Tage oder eine Woche vorher, erläutert Ruzanna Vartanyan. Zudem nehme die Beratung für eine Reise nun deutlich mehr Zeit in Anspruch, so Brutschin. Auf die Frage, wie das Reisebüro versucht, den Menschen bei ihrer Entscheidung zu helfen, meint Vartanyan: „Das neue Argument ist, dass man mit den neuen Möglichkeiten flexibel bleiben kann.“