von Horatio Gollin

Durch die niedrigen Inzidenzen im Landkreis Lörrach ergeben sich Lockerungen für die Chöre, Musikvereine und Sportvereine. Auch wenn proben und Training wieder möglich sind, stellt sich noch keine Normalisierung im Vereinsleben ein und die Reaktion der befragten Vereine auf die Lockerungen fällt eher verhalten aus.

Musikverein Nollingen

Für die Probenarbeit und für die Gemeinschaft im Musikverein Nollingen sind die Lockerungen ein wichtiger Schritt. „Wir konnten die Lockdown-Zeit zwar mit Online-Proben etwas überbrücken, aber der persönliche Kontakt kam in Bezug auf Proben und Zöglings-Unterricht definitiv zu kurz“, sagt Vorsitzender Patrick Becker. Mit der Stadt muss ein Hygiene- und Testkonzept abgestimmt werden, um die Probenarbeit wieder aufzunehmen. „Wir hoffen aber, dass wir schnellstmöglich wieder Proben für uns Aktivorchester, Jugendorchester und unsere Kleinsten von der musikalischen Früherziehung ermöglichen können“, so Becker.

Der Unterricht mit den Zöglingen war bereits möglich, da Testkonzepte in kleinen Gruppen und im Einzelunterricht einfacher umgesetzt werden konnten. Bei den Proben müssen Hygiene- und Abstandsregelungen eingehalten werden. In der Hebelhalle sei dies gut umsetzbar und für die Musiker nicht mehr so neu wie noch im vergangenen Jahr, so Becker. Laut Corona-Verordnung sind Proben nur für Getestete, Geimpfte und Genesene möglich.

Sportverein Herten

„Die Lockerungen sind für uns natürlich erfreulich, aber bedeuten auch einen größeren Aufwand für die sportliche Leitung“, sagt Klaus Weber, Vorsitzender des Sportvereins Herten. „Gerade ein Verein mit dörflichem Charakter wie bei uns lebt vom Zusammenkommen und Treffen am Fußballplatz.“ Thorsten Szesniak, Vorstand Sport, erklärt, dass die Jugend in Phasen, in denen es erlaubt war, in Kleingruppen trainiert hat. „Der aktuelle Umstand, dass die Kinder jetzt getestet werden müssen, erschwert natürlich die Organisation“, so Szesniak.

Deshalb wurde der Trainingsbetrieb zunächst wieder herunter gefahren. Die Aktiven trainieren wieder, seit die Inzidenz ein Training in größeren Gruppen zulässt. Trainieren darf aber nur, wer negativ getestet, geimpft oder genesen ist. Der organisatorische Aufwand zur Beschaffung von Tests, Planung des Trainingsbetriebs und Protokollierung sei immens, da beim SV Herten drei Aktivteams, eine Alte-Herren-Mannschaft und zirka 300 Kinder spielen.

Skizunft Rheinfelden

„Die aktuellen Lockerungen ermöglichen keine auch nur annähernd reguläre Vereinsarbeit. Weder im sportlichen noch im gesellschaftlichen Bereich: 90 Prozent der Aktivitäten liegen auf Eis respektive warten auf Erlaubnis zum Start“, sagt Gudrun Hauck, Vorsitzende der Skizunft innerhalb der Naturfreunde Rheinfelden. Seit drei Wochen ist das Kindertraining im Freien mit Kindern unter 14 Jahren möglich. Die Testpflicht vereinfache den Trainingsbetrieb aber nicht. Für Erwachsene wird seit mehr als einem Jahr nur Online-Training angeboten. Eine Kontrolle von Corona-Tests oder anderen Bescheinigungen für Erwachsene sei der Skizunft nicht möglich. „Wir werden daher solange die Testpflicht besteht, keine Gruppenangebote machen“, so Hauck.

Davon betroffen ist auch die Singgruppe der Naturfreunde, die sich seit 15 Monaten nicht mehr getroffen hat. „Wir wollen gesunden Sport an der frischen Luft anbieten. Und finden uns als Verantwortliche in der Situation wieder, dass wir für jeden Schritt recherchieren müssen, wie die Regeln sind“, sagt Hauck. Mit dem Erreichen der 35er-Schwelle werden die Sportangebote an der frischen Luft auch für Erwachsene wieder hochgefahren.

Chor Tonart Nollingen

„Zur zeit beschäftigen wir uns mit der Vorbereitung möglicher Chorproben, sodass wir dann mit der Erfahrung von ein, zwei Tests vor den Ferien wieder wirkungsvoll und mit vollem Elan nach den Sommerferien durchstarten können“, sagt Rudolf Hauger, Vorsitzender des Chors Tonart Nollingen. Derzeit werde mit der Stadtverwaltung besprochen, unter welchen Auflagen die Hebelhalle genutzt werden kann.

Der Männerchor hat im vergangenen Jahr im Freien wie auch in der Pfarrkirche in Nollingen unter dem von der Stadt genehmigten Hygienekonzept geprobt, während der Frauenchor bereits Erfahrungen mit der Hebelhalle machen konnte. Ein regulärer Probenbetrieb kann aber erst bei grünem Licht von der Stadtverwaltung Rheinfelden wieder aufgenommen werden. „Um es klar zu sagen: Eine Vorbereitung auf ein Chorkonzert ist unter diesen Umständen nicht möglich. Schon allein, dass mit Abstand zueinander gesungen werden muss, ist eine große Herausforderung. Ein guter Chorklang lässt sich damit nicht erzeugen“, erklärt Rudolf Hauger. Trotzdem freuen sich die Sänger darauf, die Proben wieder aufzunehmen.