von Verena Pichler

Schulbank drücken, statt Freizeit genießen wird es in diesem Jahr für einige Kinder und Jugendliche in Rheinfelden heißen. Denn wegen der monatelangen Schulschließung und der damit verbundenen, teils schwierigen Vermittlung von Unterrichtsinhalten, richtet das staatliche Schulamt im Sommer sogenannte Lernbrücken ein. Und auch das Jugendreferat hilft mit, bis zum Beginn des neuen Schuljahres Lücken zu schließen. Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler brachte den Gemeinderat in Sachen Corona und Schule auf den neuesten Stand.

Die Situation: Die Schulleiter haben der Verwaltung für die bisherige Bewältigung der Krise ein großes Lob ausgesprochen, wie Schuler berichtete. „Das habe ich so noch nicht erlebt.“ Überaus zufrieden seien die Schulen mit der Organisation der Notfallbetreuung, der Hygieneausstattung, des Informationsflusses sowie mit der Unterstützung bei der Einrichtung des Fernunterrichts gewesen, etwa beim Aufbau der digitalen Lernplattform Moodle.

Die Schulleiter haben der Verwaltung für die bisherige Bewältigung der Krise ein großes Lob ausgesprochen, wie Schuler berichtete. „Das habe ich so noch nicht erlebt.“ Überaus zufrieden seien die Schulen mit der Organisation der Notfallbetreuung, der Hygieneausstattung, des Informationsflusses sowie mit der Unterstützung bei der Einrichtung des Fernunterrichts gewesen, etwa beim Aufbau der digitalen Lernplattform Moodle. Die Lernbrücke: Am Freitag ist der letzte Schultag, dann beginnen die Sommerferien. Vier Wochen lang können auch diejenigen Schüler ausspannen, die noch Unterstützung brauchen, um gut ins nächste Jahr zu starten. Während der letzten beiden Ferienwochen richtet das staatliche Schulamt sogenannte Lernbrücken ein. Diese finden bis dato an der Gemeinschaftsschule, der Goetheschule und der Dinkelbergschule statt. „Weitere Schulen warten noch auf Rückmeldung“, so Schuler.

Der Ausblick Mit Beginn des neuen Schuljahres im September müssen sich Lehrer und Schüler auch auf einige Besonderheiten einstellen. So wird es Stand heute an den weiterführenden Schulen eine Maskenpflicht im Schulgebäude und auf dem Gelände geben, der Unterricht ist davon jedoch ausgenommen. Sport- und Schwimmunterricht sollen wieder möglich sein und auch eintägige Ausflüge oder Exkursionen können unter Einhaltung der Regeln stattfinden. Auf mehrtägige Aufenthalte in Landschulheimen oder dergleichen müssen die Schulen zumindest im ersten Halbjahr noch verzichten. Die Erst- und Fünftklässer dürfen im Rahmen kleiner Feiern begrüßt werden. Von Mitte August bis Ende September will die Stadt außerdem zwei freiwillige Corona-Tests für Lehrer und städtisches Personal, das an Schulen tätig ist, ermöglichen. Sollte in einer Schule eine Corona-Infektion auftreten, sollen sich alle testen lassen können, auch, wenn kein direkter Kontakt zu Infizierten bestanden hat.

Der Fokus des Unterrichts liegt auf Deutsch und Mathe, vermittelt werden die Inhalte von Lehrern, Referendaren sowie Pensionisten – auf freiwilliger Basis. Auch das städtische Jugendreferat bietet verschiedene Kurse im Jugendhaus und im Pfiffikus an.

Die Soforthilfe: Aus dem Soforthilfeprogramm für die Digitalisierung an Schulen erhält die Stadt knapp 259.000 Euro. Die Summe berechnet sich pro Schüler, in Rheinfelden sind das 3016. Förderfähig sind neben der Beschaffung der Geräte Lizenzen für Software sowie anfallende Personalkosten. Die Stadt hat 150 I-Pads für Schüler bestellt, die bereits ausgeliefert wurden. Weitere Bestellungen folgen, sodass alle Schulen bis Ende der Ferien ausgestattet sind. Die Geräte werden nur verliehen, einen entsprechenden Vertrag müssen Eltern und Schule schließen. Nach der Rückgabe des Geräts wird dieses zurückgesetzt, sodass keine persönlichen Daten zurückbleiben. „Wir sind angehalten, die Mittel in diesem Jahr auszugeben“, so Schuler. Wer das Geld nicht vollständig braucht, muss den Rest bis August 2021 ans Kultusministerium zurückzahlen.

Rheinfelden Sommerkurse zum Nachholen des Schulstoffs nach der Corona-Krise gibt es in Rheinfelden Das könnte Sie auch interessieren