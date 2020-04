von Ralf H. Dorweiler

Klaus Eberhardt hat die Wahl zum Oberbürgermeister am Sonntag für sich entschieden. 6628 der 25.338 Wahlberechtigten haben ihre Stimme abgegeben (Wahlbeteiligung von 26,16 Prozent). 384 Stimmen waren ungültig. Von den 6244 gültigen Stimmen gingen 94,15 Prozent (5879 Stimmen) an Klaus Eberhardt, 5,85 Prozent (365 Stimmen) an fast 130 andere Personen, die auf den Stimmzettel geschrieben wurden. Der für die Wahl verantwortliche Hauptamtsleiter Hanspeter Schuler ist am Tag danach zufrieden mit dem Ablauf unter besonderen Corona-Bedingungen.

Sonstige Nennungen Eine Favoritin Neben den 5879 gültigen Stimmen für Klaus Eberhardt haben 365 Bürger andere Namen auf dem Stimmzettel vermerkt, was einer Gesamtquote von 5,85 Prozent entspricht. Dabei wurde am häufigsten Bürgermeisterin Diana Stöcker notiert. 57 Bürger gaben ihr eine Stimme, obwohl sie sich nicht beworben hatte. Weitere Mehrfachnennungen Stanislav Herwik: 33 Stimmen, Dieter Wild: 17 Stimmen, Thorsten Braatz: 13 Stimmen, Stefan Weber: 10 Stimmen, Thomas Dockhorn: 10 Stimmen, Alexander Hartmann: 9 Stimmen, Matthias Sassmann: 8 Stimmen, Michel Dumont: 6 Stimmen, Hannelore Nuss: 6 Stimmen, Wilfried Markus: 6 Stimmen

Er sei sehr froh, so Schuler, dass die Rheinfelder dem Aufruf der Stadt zur Briefwahl mehrheitlich nachgekommen sind. Nur 175 Wähler haben ihre Stimme in einem der vier Wahllokale persönlich abgegeben. Zum Vergleich: 6453 Stimmen wurden über Briefwahl abgegeben. „Zu 98 Prozent haben sich die Wähler an die Briefwahl gehalten“, fasste Schuler erfreut zusammen.

Rheinfelden Klaus Eberhardt wurde mit 94,15 Prozent erneut zum Bürgermeister von Rheinfelden gewählt Das könnte Sie auch interessieren

Aber auch das Vorgehen in den Wahllokalen sei so abgelaufen, wie es geplant war. Die wenigen Vor-Ort-Wähler hätten sich wunderbar verteilt, sodass es kaum zu Wartezeiten gekommen sei. Nach jedem Wahlvorgang wurde von einer externen Reinigungskraft desinfiziert. Die Wahllokale werden jetzt noch einmal einer abschließenden Grunddesinfektion unterzogen.

Rheinfelden Die neue Kämmerin Kristin Schippmann arbeitet sich ab sofort in die Stadtkasse von Rheinfelden ein Das könnte Sie auch interessieren

Eigentlich benötigt man für eine Wahl 280 Wahlhelfer. Durch die Reduktion der Wahllokale waren es dieses Mal inklusive der neun Briefwahlbezirke nur 104. „Auf der einen Seite haben wir bei den Wahlhelferentschädigungen Geld eingespart, dafür auf der anderen Seite für Sicherheitsmaßnahmen mehr ausgegeben“, so Schuler. Dazu gehörten zusätzliche Ordner, die sich aus dem Verwaltungsteam rekrutierten, aber auch Atemschutzmasken, Desinfektionsmittel, Spuckschutze und drei Busse, die für einen Fahrdienst eingesetzt worden sind. Wie hoch die Zusatzkosten waren, wird noch ermittelt.

Rheinfelden Nur 175 Rheinfelder gehen bei der Oberbürgermeisterwahl persönlich zur Urne Das könnte Sie auch interessieren

Die größte Herausforderung ergab sich während der Auszählung. Eberhardt war der einzige Kandidat. Es gab aber die Möglichkeit, eine andere Person zu wählen, die eindeutig auf den Stimmzettel geschrieben werden musste. Die Auszähler mussten in solchen Fällen zunächst die Handschrift entziffern, was offenbar nicht immer leicht war. Dann war der entsprechende Name vorzuprüfen. Wenn zusätzliche Informationen dabeistanden, etwa „Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller“, konnte die Stimme gewertet werden. Ebenso, wenn eine Adresse dabei stand. Aber einfach nur ein gängiger Name ohne weitere Schaffung von Eindeutigkeit ließ die Stimme ungültig werden.

Scherzkandidaten

Die 384 ungültigen Stimmen setzten sich zusammen aus Bemerkungen, dass man Eberhardt nicht wählen wolle, indem etwa „Nein“ oder „Enthaltung“ auf den Zettel geschrieben war. Laut Schuler gab es auch ein paarmal Bemerkungen wie: „Wie kann man in solchen Zeiten nur eine Wahl durchführen?“ Zudem kamen klare Scherzkandidaten dazu wie einmal „Donald Duck“ und „Bugs Bunny“ oder eben Namen, die man niemandem eindeutig zuordnen konnte.

OB Klaus Eberhardt mit Rheinfelden-Schutzmaske. | Bild: Verena Pichler

Am Montag mussten zudem noch einmal die zusätzlich aufgeführten Namen auf den Stimmzetteln überprüft werden, um das Ergebnis am Abend dem Gemeindewahlausschuss zur Prüfung vorzulegen (wir berichten noch). Nach einem positiven Beschluss geht das Ergebnis zu einer abschließenden Prüfung ins Regierungspräsidium.