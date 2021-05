von Petra Wunderle

Rehkitze liegen häufig im hohen Gras: Die Muttertiere gebären im Mai und Juni ein bis zwei Kitze. Diese werden zum Schutz bevorzugt auf ungemähten Wiesen in Waldnähe abgelegt. Jäger, Landwirte und Tierschützer haben sich zusammengetan und den Verein „Rehkitzrettung Südbaden“ gegründet. Ihr Ziel ist es, Kitze vor dem Tod durch das Mähwerk zu retten. Unsere Mitarbeiterin Petra Wunderle begleitete die Jäger an einem Sonntagmorgen.

Es geht früh los

Es ist kurz nach vier Uhr. Es wird langsam hell, aber der Hahn in Nachbars Garten hat noch nicht gekräht. Jetzt heißt es aufstehen. Punkt fünf Uhr treffe ich die Jäger Jan-Oliver Podschadly – er steht an der Spitze des Vereins –, Jagdpächter Rainer Späne sowie die Helferinnen Ulrike Podschadly, Heide Porstner und Bernadette Oertig. Aufgeteilt in zwei geländesichere Autos fahren wir zum Affenberg in Ober-Minseln. Vor der großen Wiese von Landwirt Christoph Herm wird gestoppt.

Drohnen auf programmierten Routen

Jan-Oliver Podschadly ist der Pilot. Er packt Drohne, Wärmebildkamera und den separaten Bildschirm, der auf einem Stativ festgemacht wird, aus. Der Pilot startet die Drohne – es ist ein automatischer Flug, den Podschadly am Vorabend einprogrammiert hat.

Rainer Späne (von links), Jan-Oliver Podschadly an der Kamera, Ulrike Podschadly und Heide Porstner. | Bild: Petra Wunderle

Wir alle schauen gespannt auf den Bildschirm: Da, circa 300 Meter von unserem Standort entfernt, ist ein weißer, leicht beweglicher Fleck. Rainer Späne und das Damen-Team marschieren hintereinander durch das hohe Gras, während der Pilot die Drohne zu unserer Orientierung über dem Rehkitz hält.

Markierte Kitze sind Teil eines Projekts

Durch den tagelangen Regen ist das Gras feucht und der Boden durchnässt. Es ist gut, dass wir Gummistiefel tragen. Das Team um Rainer Späne trägt Gummihandschuhe. Denn, so erklärt er mir: „Die frisch gesetzten Rehkitze haben zum Schutz vor Feinden noch keinen Eigengeruch. Dieser Schutz darf nicht zerstört werden, aus diesem Grund tragen wir Handschuhe.“

Ich stelle mich ganz nah hinzu, das Rehkitz ist sozusagen umhüllt. Ich sehe ein kleines, hilfloses Tier, in sich geknäult, auf dem Fleckchen Erde liegen. Liebevoll hebt Ulrike Podschadly das Rehkitz fest. Das Tier zittert, es hat Angst.

Schnell reagiert Rainer Späne. Er markiert das Kitz mit einer Ohrmarke. Durch diese Markierung nehmen die geretteten Tiere am Projekt Rehwildmarkierung teil, dessen Ziel es ist, Langzeitdaten zur Ökologie von Rehwild zu erfahren. Heide Porster reicht dem Jagdpächter dann einen Jutesack, in den Späne das ängstliche Tier vorsichtig hineinlegt.

Während wir Frauen wieder Richtung Ausgangspunkt Pilot laufen, trägt Rainer Späne den Jutesack aus dem hohen Gras und legt ihn am Rande ab. Dann greift er zum Handy und ruft den Landwirt Christoph Herm an. Er hat auf Anruf gewartet und startet mit seinen Maschinen, um die Wiese zu mähen. Angekommen beim Affenberg dauert die Mahd etwas über eine Stunde. Christoph Herm arbeitet gerne mit den für Minseln zuständigen Jagdpächtern Rainer Späne und Matthias Häussermann zusammen.

„Dass die Rehkitze vor der Mahd gefunden und kein Tier durch die Mähmaschine getötet wird, liegt im Interesse der Landwirte. Zum einen ist es schade für die Rehkitze, zum anderen ist es unschön, wenn ein totes Tier dann im Gras liegt. Durch das tote Reh entsteht Leichenfäulnis im Gras, welches zu Silo verarbeitet wird, und das schadet wiederum unseren Tieren“, so Christoph Herm.

Appell an Landwirte

Nach erfolgter Mahd holt Rainer Späne den Jutesack. Er befreit das Kitz und legt es an einen deckungsreichen Ort nahe der gemähten Wiese. Das gerettete Tier gibt Laute von sich. So findet die Geiß ihr Junges wieder. Jan-Oliver Podschadly findet es gut, dass zur Rettung von Rehkitzen in der Mähsaison die Landwirte, Jagdpächter und der Verein zusammenarbeiten, denn nur so wird Leiden verhindert.

Sein Appell: „Es können alle Landwirte mitmachen. Sie müssen den zuständigen Jagdpächter informieren und der informiert uns vom Verein. Wir kommen dann mit den Drohnen und können dann so die Rehkitze von den Mähmaschinen und Messern retten.“