von sk

Ein eher bescheidener Anfang war es: Aus der einstigen „Aargauischen Badeanstalt für unbemittelte Kranke“ hat sich die Reha Rheinfelden in den vergangenen 125 Jahren zu einem führenden Rehabilitationszentrum entwickelt. In den Gründerjahren war die Nachfrage nach wirksamen und dem Stiftungszweck entsprechend auch kostengünstigen Badekuren für „unbemittelte Kranke“ entsprechend hoch, heißt es in einer Medienmitteilung. Im Zentrum einer Kur stand lange Zeit das Solewasser, das aber bald durch zahlreiche weitere Behandlungsmethoden ergänzt wurde. Zu den verschieden Therapien gehörten unter anderem Kohlensäure-Solbäder, Wickel, Inhalationen, Trinkkuren und Lichttherapien zählten.

Immer wieder musste das Sanatorium auf aktuell vorherrschende Krankheiten reagieren. Tuberkulose, Kinderlähmung, rheumatische Leiden – stets galt es, die passenden Behandlungsmethoden sowie die dazu nötige Infrastruktur anzubieten. Mit dem in Kraft treten des Bundesgesetzes über Bundesbeiträge an die Bekämpfung der rheumatischen Krankheiten 1963, wurde die Rehabilitation rheumatischer Erkrankungen zu einem maßgeblichen Fachgebiet, was den Weg für den Um- und Ausbau des Sanatoriums in eine moderne Rheuma- und Rehabilitationsklinik ebnete. 1966 litten 80 Prozent der im Sanatorium behandelten Gäste an rheumatischen Krankheiten. Durch die Konzentration auf spitalbehandlungsbedürftige Erkrankte entwickelte sich die Klinik in der Folge vom Mischbetrieb zu einem modernen Klinikbetrieb mit umfangreichen Therapie- und Dienstleistungsangeboten.

Für das Jubiläumsjahr hat sich die Reha Rheinfelden einiges vorgenommen, auch wenn Corona manche der geplanten Aktivitäten nicht erlaubt. So wurde auf der neuen Klinikwebsite eine Informationsseite zum Jubiläum inklusive elektronischem Gästebuch eingerichtet. Weiter entsteht eine Jubiläumsschrift, welche die Entwicklung und den Wandel vom Sanatorium zum Rehabilitationszentrum aufzeigt. Die Schrift wird im Frühling auf der Website veröffentlicht und soll auch als Printversion verfügbar sein.

