von sk

Auf der B 34 zwischen Rheinfelden und Schwörstadt ist es am Samstagabend gegen 21.20 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver gekommen. In Höhe des ehemaligen „Blauen Bock“ wurden laut Polizeibericht zwei Fahrzeuge trotz Gegenverkehr von einem roten Mercedes-Benz AMG überholt. Um eine Kollision zu verhindern, mussten entgegenkommende Fahrzeuge laut Polizei auf den Grünstreifen ausweichen. Zeugen, die sachdienliche Angaben dazu machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden unter Telefon 07623/740 40 in Verbindung zu setzen.